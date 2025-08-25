Келлог рассказал о письме Мелании Трамп для Путина

Келлог отметил важность возвращения детей, оказавшихся в зоне конфликта.

"У меня четверо внуков, я очень не хочу, чтобы они слышали даже о следующей войне. Я хочу, чтобы никто из них не знал о реалиях войны. Большинство моей команды знает об этих реалиях", - сказал он.

По словам Келлога, Мелания написала даже письмо диктатору Путину с требованием вернуть детей.

В то же время жена президента Украины Елена Зеленская ответила письмом Мелании, именно о том, что необходимо вернуть детей домой.

"Мы имеем на себе обязанность как взрослые, чтобы наши дети выросли в нормальных условиях", - отметил Келлог.