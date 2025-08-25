Келлог рассказал о письме Мелании Трамп для Путина

Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил о письме, которое первая леди США Мелания Трамп направила диктатору РФ Владимиру Путину.
Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал в отставке Кит Келлог, передает корреспондент РБК-Украина.
Келлог отметил важность возвращения детей, оказавшихся в зоне конфликта.
"У меня четверо внуков, я очень не хочу, чтобы они слышали даже о следующей войне. Я хочу, чтобы никто из них не знал о реалиях войны. Большинство моей команды знает об этих реалиях", - сказал он.
По словам Келлога, Мелания написала даже письмо диктатору Путину с требованием вернуть детей.
В то же время жена президента Украины Елена Зеленская ответила письмом Мелании, именно о том, что необходимо вернуть детей домой.
"Мы имеем на себе обязанность как взрослые, чтобы наши дети выросли в нормальных условиях", - отметил Келлог.
Проблема принудительной депортации украинских детей после начала полномасштабной войны России против Украины стала одной из самых громких гуманитарных тем.
В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном перемещении и содержании украинских детей на территории России.
По данным украинских властей, с февраля 2022 года в РФ было вывезено более 19,5 тысяч детей. Вернуть удалось лишь чуть больше тысячи.
Кроме того, Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо через своего мужа - Дональда Трампа. Она призвала Путина защитить детей.