Келлог: Росія не виграє у війні, а її втрати є безрезультативними

"Росія не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних серйозних успіхів. Вони не взяли місто Київ, столицю. Вони не просунулися на захід від Дніпра, що є серйозною перешкодою. Вони не взяли Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів. І вони насправді нічого не зрушили з місця. Це рухається на метри, а не на милі", - заявив Келлог.

Спецпредставник США додав, що сьогодні українці запекло б'ються проти ворога на власній території і якби Росія дійсно вигравала, то війна б вже була завершена.