Келлог приїхав до України: перші подробиці візиту

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва у понеділок, 14 липня. Його візит буде тривалим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
За словами Єрмака, темами розмов будуть оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей, посилення співпраці між Україною та США.
"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу - це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", - зазначив керівник ОП.
Варто зазначити, що раніше Келлог анонсував свій візит до Києва. Про це він повідомив українським ЗМІ у Римі, де минулого тижня відбувалася Конференція з питань відновлення України (URC 2025).
За словами Келлога, він перебуватиме в Україні протягом тижня.
Речник МЗС Георгій Тихий заявляв, що Келлога чекають у Києві. Він також анонсував більше зустрічей між представниками України і США на різних рівнях.
Президент Володимир Зеленський уточнив, що спецпредставнику президента США нададуть інформацію про російський потенціал і перспективи України. Таке доручення Зеленський дав головкому ЗСУ Олександру Сирському та начальнику Генштабу Андрію Гнатову.
"Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною", - повідомляв президент.
Нагадаємо, що спецпредставник Дональда Трампа не вперше відвідав Україну. Останній візит Келлога до України у лютому і тривав два дні. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Також додамо, що у червні Кіт Келлог побував у Білорусі. Він зустрівся з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у Мінську.
Келлог і Лукашенко серед іншого обговорили й війну РФ проти України. Проте згодом Лукашенко оскандалився пропагандистською заявою. Він стверджував, що нібито спецпредставник президента США пообіцяв йому "попрацювати" над обмеженням ударів України по території РФ. Проте Келлог це спростував, заявивши, що цитату було вирвано з контексту.
На тлі візиту Келлога до Білорусі Лукашенко звільнив з в'язниць низку політв'язнів. Серед звільнених - Сергій Тихановський, чоловік лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.
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