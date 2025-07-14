Келлог приїхав до України: перші подробиці візиту

За словами Єрмака, темами розмов будуть оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей, посилення співпраці між Україною та США.

"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу - це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", - зазначив керівник ОП.



Келлог анонсував візит

Варто зазначити, що раніше Келлог анонсував свій візит до Києва. Про це він повідомив українським ЗМІ у Римі, де минулого тижня відбувалася Конференція з питань відновлення України (URC 2025).

За словами Келлога, він перебуватиме в Україні протягом тижня.

Речник МЗС Георгій Тихий заявляв, що Келлога чекають у Києві. Він також анонсував більше зустрічей між представниками України і США на різних рівнях.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що спецпредставнику президента США нададуть інформацію про російський потенціал і перспективи України. Таке доручення Зеленський дав головкому ЗСУ Олександру Сирському та начальнику Генштабу Андрію Гнатову.

"Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною", - повідомляв президент.