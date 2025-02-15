Келлог привідкрив плани щодо свого майбутнього візиту в Україну

Спеціальний представник президента США із питань України та РФ Кіт Келлог готується здійснити візит до України. Він планує опиратися на вчорашні переговори між президентом Володимиром Зеленським та віце-президентом Штатів Джей Ді Венсом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) Келлога.
Спецпредставник Трампа назвав ці переговори між Венсом із Зеленським, що відбулися під час першого дня Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого - "конструктивними".
"Я буду спиратися на конструктивні розмови Дж.Д. Венса з президентом України Зеленським під час мого майбутнього візиту в Україну", - йдеться в публікації Келлога.
Також під постом він додав твіт українського президента стосовно перемовин з Венсом на полях Мюнхенської безпекової конференції-2025.
Зеленський розповів вчора, що мав "хорошу зустріч" із віце-президентом США. Глава держави також висловив вдячність Венсу та усій його команді "за обговорення, у якому також взяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник, генерал Кейт Келлог".
"Наші команди продовжуватимуть працювати над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо можливості вітати генерала Келлога в Україні для подальших зустрічей і більш глибокої оцінки ситуації на місці", - написав вчора в соцмережі президент України.
Також Зеленський заявив про готовність якомога швидше рухатися до "справжнього і гарантованого миру", та додав, що Київ цінує рішучість президента США Трампа, який "може допомогти зупинити війну та забезпечити правосуддя та гарантії безпеки для України".
Додамо, після зустрічі у Мюнхені з президентом України Зеленським віце-президент США Венс також зробив заяву. Він, зокрема, розповів, що була проведена низка "хороших діалогів" про те, як досягти тривалого миру разом. Та додав, що таких діалогів буде ще більше найближчими днями, тижнями і місяцями.
З основними заявами Венса можете ознайомитися в окремому матеріалі РБК-Україна.
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