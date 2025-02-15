Келлог приоткрыл планы о своем будущем визите в Украину

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог готовится осуществить визит в Украину. Он планирует опираться на вчерашние переговоры между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом Штатов Джей Ди Вэнсом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) Келлога.
Спецпредставитель Трампа назвал эти переговоры между Вэнсом с Зеленским, состоявшиеся во время первого дня Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля - "конструктивными".
"Я буду опираться на конструктивные разговоры Дж.Д. Вэнса с президентом Украины Зеленским во время моего предстоящего визита в Украину", - говорится в публикации Келлога.
Также под постом он добавил твит украинского президента относительно переговоров с Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности-2025.
Зеленский рассказал вчера, что имел "хорошую встречу" с вице-президентом США. Глава государства также выразил благодарность Вэнсу и всей его команде "за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник, генерал Кейт Келлог".
"Наши команды будут продолжать работать над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем возможности приветствовать генерала Келлога в Украине для дальнейших встреч и более глубокой оценки ситуации на месте", - написал вчера в соцсети президент Украины.
Также Зеленский заявил о готовности как можно скорее двигаться к "настоящему и гарантированному миру", и добавил, что Киев ценит решимость президента США Трампа, который "может помочь остановить войну и обеспечить правосудие и гарантии безопасности для Украины".
Добавим, после встречи в Мюнхене с президентом Украины Зеленским вице-президент США Вэнс также сделал заявление. Он, в частности, рассказал, что был проведен ряд "хороших диалогов" о том, как достичь длительного мира вместе. И добавил, что таких диалогов будет еще больше в ближайшие дни, недели и месяцы.
С основными заявлениями Вэнса можете ознакомиться в отдельном материале РБК-Украина.
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