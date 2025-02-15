Келлог привідкрив плани щодо свого майбутнього візиту в Україну

Спеціальний представник президента США із питань України та РФ Кіт Келлог готується здійснити візит до України. Він планує опиратися на вчорашні переговори між президентом Володимиром Зеленським та віце-президентом Штатів Джей Ді Венсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) Келлога.

Спецпредставник Трампа назвав ці переговори між Венсом із Зеленським, що відбулися під час першого дня Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого - "конструктивними".

"Я буду спиратися на конструктивні розмови Дж.Д. Венса з президентом України Зеленським під час мого майбутнього візиту в Україну", - йдеться в публікації Келлога.

Також під постом він додав твіт українського президента стосовно перемовин з Венсом на полях Мюнхенської безпекової конференції-2025.

Як відбулися переговори Зеленського з Венсом

Зеленський розповів вчора, що мав "хорошу зустріч" із віце-президентом США. Глава держави також висловив вдячність Венсу та усій його команді "за обговорення, у якому також взяли участь держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланник, генерал Кейт Келлог".

"Наші команди продовжуватимуть працювати над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо можливості вітати генерала Келлога в Україні для подальших зустрічей і більш глибокої оцінки ситуації на місці", - написав вчора в соцмережі президент України.

Також Зеленський заявив про готовність якомога швидше рухатися до "справжнього і гарантованого миру", та додав, що Київ цінує рішучість президента США Трампа, який "може допомогти зупинити війну та забезпечити правосуддя та гарантії безпеки для України".