Келлог приоткрыл планы о своем будущем визите в Украину

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог готовится осуществить визит в Украину. Он планирует опираться на вчерашние переговоры между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом Штатов Джей Ди Вэнсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -аккаунт (X) Келлога.

Спецпредставитель Трампа назвал эти переговоры между Вэнсом с Зеленским, состоявшиеся во время первого дня Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля - "конструктивными".

"Я буду опираться на конструктивные разговоры Дж.Д. Вэнса с президентом Украины Зеленским во время моего предстоящего визита в Украину", - говорится в публикации Келлога.

Также под постом он добавил твит украинского президента относительно переговоров с Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности-2025.

Как состоялись переговоры Зеленского с Вэнсом

Зеленский рассказал вчера, что имел "хорошую встречу" с вице-президентом США. Глава государства также выразил благодарность Вэнсу и всей его команде "за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник, генерал Кейт Келлог".

"Наши команды будут продолжать работать над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем возможности приветствовать генерала Келлога в Украине для дальнейших встреч и более глубокой оценки ситуации на месте", - написал вчера в соцсети президент Украины.

Также Зеленский заявил о готовности как можно скорее двигаться к "настоящему и гарантированному миру", и добавил, что Киев ценит решимость президента США Трампа, который "может помочь остановить войну и обеспечить правосудие и гарантии безопасности для Украины".