Келлог поділився тактикою щодо України з деякими європейськими союзниками, - Сікорський

США не бачать Європу за столом переговорів

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Але, за його словами, інтереси Європи на майбутніх переговорах будуть враховані. Келлог наголосив, що США будуть виступати посередниками.

Це викликало критику серед країн ЄС. Глава МЗС країн Європейського Союзу провели екстрену зустріч у Мюнхені і анонсували нові ініціативи щодо України. А президент Франції Еммануель Макрон скликав саміт на 17 лютого в Парижі, де мають обговорити позицію Європи.

Коментуючи заяву Келлога, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має сама вирішувати, хто буде за столом переговорів.

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