Келлог поделился тактикой по Украине с некоторыми европейскими союзниками, - Сикорский

США не видят Европу за столом переговоров

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. Но, по его словам, интересы Европы на будущих переговорах будут учтены. Келлог подчеркнул, что США будут выступать посредниками.

Это вызвало критику среди стран ЕС. Глава МИД стран Европейского Союза провели экстренную встречу в Мюнхене и анонсировали новые инициативы по Украине. А президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит на 17 февраля в Париже, где должны обсудить позицию Европы.

Комментируя заявление Келлога, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина должна сама решать, кто будет за столом переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.