Келлог назвав Путіна головною перешкодою до припинення вогню в Україні
Україна погодилася на всеосяжне перемир'я з Росією, яке було запропоноване американською стороною. Наразі головною перешкодою до перемир'я є російський диктатор Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника США з питань України Кіта Келлога в ефірі Fox News.
"Вони (українці, - ред.) погодилися, що необхідне всеосяжне перемир'я на землі, на воді та в небі, на 30 днів, яке може бути продовжено. Вони хочуть цього сьогодні. Ми повернулися з Лондона два тижні тому, ми спілкувалися з "коаліцією рішучих", яку очолюють британці, французи і німці, що вони готові до цього всеосяжного перемир'я, з безліччю умов. І українці на це згодні", - заявив Келлог.
Він додав, що не всі умови подобаються Україні, але "ми виходимо на те, що це шлях, яким треба рухатися". Спецпредставник США вважає, що сторони "близькі" до можливого перемир'я.
"Я думаю, ми близькі. Єдина людина, яка може принести результат - це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться. Я думаю, прямо зараз, нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується", - сказав Келлог.
Припинення вогню в Україні
Нагадаємо, що у березні у Саудівській Аравії американська команда запропонувала Україні всеосяжне перемир'я на 30 днів. Україна погодилася на пропозицію США, але від Росії досі чекають відповідь.
Кремль замість 30-денного припинення вогню оголошував так зване "перемир'я" на Великдень, а також триденне - на 9 травня. Втім, на Великдень РФ не припинила повністю обстріли та атаки на фронті.
Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна готова на режим тиші, але на 30 днів, а не на три, як хоче диктатор Володимир Путін.
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