ua en ru
Ср, 07 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Келлог назвал Путина главным препятствием к прекращению огня в Украине

Вашингтон, Среда 07 мая 2025 10:24
UA EN RU
Келлог назвал Путина главным препятствием к прекращению огня в Украине Фото: спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украина согласилась на всеобъемлющее перемирие с Россией, которое было предложено американской стороной. Сейчас главным препятствием к перемирию является российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога в эфире Fox News.

"Они (украинцы) согласились, что необходимо всеобъемлющее перемирие, на земле, на воде и в небе, на 30 дней, которое может быть продолжено. Они хотят этого сегодня. Мы вернулись из Лондона две недели назад, мы общались с коалицией решительных, возглавляемой британцами, французами и немцами, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию, со множеством условий. И украинцы на это согласны", - заявил Келлог.

Он добавил, что не все условия нравятся Украине, но "мы выходим на то, что это путь, по которому надо двигаться". Спецпредставитель США считает, что стороны "близки" к возможному перемирию.

"Я думаю, мы близки. Единственный человек, которые может принести результат - это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас, нашим препятствием на пути к прогрессу является президент России, который не соглашается", - сказал Келлог.

Прекращение огня в Украине

Напомним, что в марте в Саудовской Аравии американская команда предложила Украине всеобъемлющее перемирие на 30 дней. Украина согласилась на предложение США, но от России до сих пор ждут ответ.

Кремль вместо 30-дневного прекращения огня объявлял так называемое "перемирие" на Пасху, а также трехдневное - на 9 мая. Впрочем, на Пасху РФ не прекратила полностью обстрелы и атаки на фронте.

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина готова на режим тишины, но на 30 дней, а не на три, как хочет диктатор Владимир Путин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Кит Келлог Мирные переговоры Перемирие России и Украины Режим прекращения огня Война в Украине
NEWS
Жертвы, раненые и разрушения: что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами
Жертвы, раненые и разрушения: что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами
DAILY
Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине
Милан Лелич, Роман Кот Время Мерца. Станет ли новый немецкий канцлер лидером Европы и чего ждать Украине