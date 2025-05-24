Келлог назвав обмін полоненими "найпозитивнішим результатом" переговорів у Стамбулі

"Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня в Стамбулі: заплановано повернення по 1000 військовополонених з кожного боку", - написав спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Спецпосланець Дональда Трампа подякував міністру оборони Рустему Умєрову за вагомий внесок у досягнення цього.

Він додав, що потрібне перемир'я та припинення вбивств.