Келлог назвал обмен пленными "самым позитивным результатом" переговоров в Стамбуле

"Самый положительный результат технических переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны", - написал спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Спецпосланник Дональда Трампа поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого.

Он добавил, что нужно перемирие и прекращение убийств.