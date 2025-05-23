Зеленський: 390 українців вже вдома, завтра - нові повернення з полону

Масштабний обмін між Україною та Росією в форматі 1000 на 1000 розпочато. Сьогодні з полону повернулися 390 військових і цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Сьогоднішній день. Головне - відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значущий результат зустрічі в Туреччині - усе інше росіяни блокують. Поки що блокують", - наголосив президент.

Він підкреслив, що "повернення наших людей - це саме те, заради чого ми завжди працюємо".

"Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити", - додав він.

Водночас лідер країни відзначив, що сьогодні вдома опинились майже 400 людей, а якщо точно, то 390.

"Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра - теж наступні етапи. Формула - тисяча на тисячу", - повідомив він.

Водночас Зеленський висловив вдячність усій команді, яка була залучена до реалізації обміну.

"І обов’язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає", - заявив він.