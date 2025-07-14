Келлог може перебувати в Україні протягом тижня: в ОП розкрили деталі візиту

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки (США) Кіт Келлог може провести в Україні цілий тиждень . Під час поїздки він, можливо, відвідає фронт та поспілкується з українськими бійцями, щоб оцінити ситуацію на власні очі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента (ОП) Сергія Лещенка в ефірі телемарафону.

Як відзначив Лещенко, Келлог пробуде в Україні декілька днів, або ж, можливо, цілий тиждень.

"Президент Володимир Зеленський запросив Келлога провести в Україні декілька днів чи тиждень, і побувати і на фронті, і серед військових, і в бригадах, і на власні очі побачити те, чим, він власне займався усе життя - це військова справа, і як вона виглядає у реаліях сучасної війни", - заявив радник голови ОП.

Він додав, що візит Келлога потрібен не лише для того, щоб виділяти Україні допомогу. Зокрема це можливість допомогти американській армії стати більш сучасною.

Чи можливі обстріли під час візиту

За словами Лещенка, російський диктатор Володимир Путін буде повним ідіотом, якщо вдасться до обстрілу Києва під час візиту Келлога, оскільки останній побачить усі наслідки на власні очі, після чого розповість американському лідеру Дональду Трампу. Це зрештою лише посилить українську обороноспроможність.

Також він відзначив, що допомога, яку передаватимуть Україні американські партнери, допоможе захистити небо. Зокрема є очікування щодо ракет для Patriot, оскільки вони наразі в дефіциті.

"Але також мова йде про далекобійну зброю, і Німеччина, у цьому сенсі, грамотно діє, більше не займається публічними анонсами, куди і що передається, і розробляє з Україною спільна проєкти з далекобійності для того, щоби в якийсь момент вже було незрозуміло, чи це українська ракета полетіла, чи це німецька ракета полетіла, чи українсько-німецька", - пояснив він.