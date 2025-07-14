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Келлог может пребывать в Украине в течение недели: в ОП раскрыли детали визита

Понедельник 14 июля 2025 14:25
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Келлог может пребывать в Украине в течение недели: в ОП раскрыли детали визита Фото: Кит Келлог, спецпосланник Соединенных Штатов Америки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки (США) Кит Келлог может провести в Украине целую неделю. Во время поездки он, возможно, посетит фронт и пообщается с украинскими бойцами, чтобы оценить ситуацию собственными глазами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента (ОП) Сергея Лещенко в эфире телемарафона.

Как отметил Лещенко, Келлог пробудет в Украине несколько дней, или же, возможно, целую неделю.

"Президент Владимир Зеленский пригласил Келлога провести в Украине несколько дней или неделю, и побывать и на фронте, и среди военных, и в бригадах, и воочию увидеть то, чем, он собственно занимался всю жизнь - это военное дело, и как оно выглядит в реалиях современной войны", - заявил советник председателя ОП.

Он добавил, что визит Келлога нужен не только для того, чтобы выделять Украине помощь. В частности это возможность помочь американской армии стать более современной.

Возможны ли обстрелы во время визита

По словам Лещенко, российский диктатор Владимир Путин будет полным идиотом, если прибегнет к обстрелу Киева во время визита Келлога, поскольку последний увидит все последствия собственными глазами, после чего расскажет американскому лидеру Дональду Трампу. Это в конечном итоге только усилит украинскую обороноспособность.

Также он отметил, что помощь, которую будут передавать Украине американские партнеры, поможет защитить небо. В частности есть ожидания относительно ракет для Patriot, поскольку они сейчас в дефиците.

"Но также речь идет о дальнобойном оружии, и Германия, в этом смысле, грамотно действует, больше не занимается публичными анонсами, куда и что передается, и разрабатывает с Украиной совместные проекты по дальнобойности для того, чтобы в какой-то момент уже было непонятно, это украинская ракета полетела, или это немецкая ракета полетела, или украинско-немецкая", - пояснил он.

Попытки США завершить войну в Украине

Последние месяцы США провели ряд отдельных переговоров с представителями Украины и России. Во время одной из таких встреч администрация Белого дома выступила с инициативой о полном прекращении огня, на что Киев сразу согласился. Москва взамен начала высказывать собственные условия.

В июне в начале месяца канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может стать решающим фактором для установления мира между Россией и Украиной, если будет оказывать давление на Кремль.

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Офис президента Кит Келлог
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