Келлог не бачить Європу "фізично" за столом переговорів щодо України

Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог не бачить Європу за столом переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Але, за його словами, інтереси Європи будуть враховані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Келлога на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.
Келлог наголосив, що США не хочуть повторювати проблему "Мінського формату", коли за столом переговорів було багато учасників.
"Я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивились на проблему "Мінська-2". Там було багато людей за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу - це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати "Мінськ"", - сказав Келлог.
За словами спецпредставника США, інтереси Європи будуть враховані за столом переговорів. Але він виключив фізичну присутність представників Європи.
"Я не хочу уточнити, я хочу сказати, як визначити стіл? Ви будете сидіти за третім столом? (звертається до представників Європи). Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", - наголосив він.
Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард прокоментувала заяву Келлога з залу. Вона вважає, що Європа повинна бути за столом переговорів, якщо направлятиме своїх військових в Україну.
"Зараз ви очікуєте відповіді від нас, чи можемо ми дати своїх (європейських - ред.) військових, відправити їх (в Україну - ред.). Якщо ви хочете відповіді, то ми мусимо бути за столом (переговорів - ред.). Якщо ми будемо дійсно відправляти солдатів, то ми мусимо бути за столом", - заявила міністерка.
Західні ЗМІ повідомляють, що в Європі побоюються, що залишаться "за бортом" переговорного процесу щодо України. Представники країн ЄС наполягають, що Європа повинна бути включена в мирний процес, тим паче, якщо Дональд Трамп хоче залучення європейських миротворців.
Президент Володимир Зеленський також наголошував, що участь Європи у переговорах важлива.
Спецпредставник США Кіт Келлог заявляв, що не хотів би виключати нікого з мирного процесу. За його словами, США хочуть виступити посередниками в переговорах України та РФ.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європі терміново потрібно розробити свій план дій щодо України та власної безпеки. В іншому випадку рішення будуть ухвалювати інші гравці.
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