Келлог не бачить Європу "фізично" за столом переговорів щодо України

Келлог наголосив, що США не хочуть повторювати проблему "Мінського формату", коли за столом переговорів було багато учасників.

"Я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивились на проблему "Мінська-2". Там було багато людей за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу - це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати "Мінськ"", - сказав Келлог.

За словами спецпредставника США, інтереси Європи будуть враховані за столом переговорів. Але він виключив фізичну присутність представників Європи.

"Я не хочу уточнити, я хочу сказати, як визначити стіл? Ви будете сидіти за третім столом? (звертається до представників Європи). Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", - наголосив він.

Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард прокоментувала заяву Келлога з залу. Вона вважає, що Європа повинна бути за столом переговорів, якщо направлятиме своїх військових в Україну.

"Зараз ви очікуєте відповіді від нас, чи можемо ми дати своїх (європейських - ред.) військових, відправити їх (в Україну - ред.). Якщо ви хочете відповіді, то ми мусимо бути за столом (переговорів - ред.). Якщо ми будемо дійсно відправляти солдатів, то ми мусимо бути за столом", - заявила міністерка.