"Не виключати нікого". Келлог пояснив свій підхід до врегулювання в Україні

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що хотів би виключати нікого з переговорного процесу щодо України. Йдеться як про Україну, так і про Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Келлога на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

"Президент Трамп менше ніж 30 днів в офісі. І за останні 30 днів ми досягли більшого, ніж попередня адміністрація за три роки. Коли було сказано, що треба зробити все, щоб завершити війну, Трамп трохи по-іншому на це дивиться. Він дивиться з точки зору гуманності людини", - сказав Келлог.

За його словами, втрати на українській стороні в три рази перевищують те, що США втратили під Корейської війни та війни у В'єтнамі.

"Якщо ми подивимося на Маріуполь, уявіть собі повністю зруйнований Денвер - це такий рівень руйнувань. І президента Трамп говорить, що ми маємо це припинити. І на цій конференції ми бачимо, що люди починають розуміти, що ми повинні це зупинити", - зазначив спецпредставник.

Келлог наголосив, що потрібно забезпечити український суверенітет і щоб Україна була захищена у своїх правах. На його думку, у цьому важливий процес - спілкування з європейськими союзниками.

"Яку роль вони (європейці, - ред.) будуть грати - звичайно, важливу. Ми самі цього не можемо це зробити, для довготермінового миру не можна виключати президента Зеленського, нікого. Тому що без цього не вийде. Це частина процесу, який я використовую, це те, що відбувається у нашому спілкуванні з союзниками", - наголосив Келлог.