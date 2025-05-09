Яке значення УГКЦ має для Ватикану: пояснення посла

"Папа Франциск мав великий особистий досвід- що таке Українська Греко-католицька церква. Я сподіваюся, що така співпраця нового Папи і з Блаженнішим Святославом, і з іншими єпископами УГКЦ буде ще тісніша", - сказав він.

Посол Ватикану зазначив, що в Україні і греко-католицькі, і римо-католики єпископи знають своїх людей, історію, пам'ятають часи переслідувань та період Голодомору. Тому саме вони здатні не тільки пояснювати, а й передавати емоціями питання, які стосуються України.

"Але це більш глобальне питання, тому що Українська греко-католицька церква має свою і історію, і літургію, і культуру.Тут в Україні церква означає не тільки віру. Це теж досвід спілкування з людьми, стосунків між священниками і владою, священниками і мирянами. Це дуже оригінальний досвід. Тому я б сказав, що це величезний потенціал", - вважає апостольський нунцій.

Вісвальдас Кульбокас додав, що у цьому аспекті "почувається привілейованим", бо може служити в Україні, де має досвід спілкування і з греко-католиками, і з українцями римо-католиками.

"Для мене поєднати ці два аспекти є величезною благодаттю", - підкреслив він.