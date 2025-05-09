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Какое значение УГКЦ имеет для Ватикана: объяснение посла

Фото: апостольский нунций Висвальдас Кульбокас (rkc.org.ua)
Автор: Роман Кот, Наталья Юрченко

Украинская греко-католическая церковь имеет свою историю, литургию и культуру. В Ватикане надеются, что новый Папа Римский будет теснее сотрудничать с УГКЦ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине Висвальдас Кульбокас.

"Папа Франциск имел большой личный опыт - что такое Украинская Греко-католическая церковь. Я надеюсь, что такое сотрудничество нового Папы и с Блаженнейшим Святославом, и с другими епископами УГКЦ будет еще теснее", - сказал он.

Посол Ватикана отметил, что в Украине и греко-католические, и римо-католические епископы знают своих людей, историю, помнят времена преследований и период Голодомора. Поэтому именно они способны не только объяснять, но и передавать эмоциями вопросы, касающиеся Украины.

"Но это более глобальный вопрос, потому что Украинская греко-католическая церковь имеет свою и историю, и литургию, и культуру. Это тоже опыт общения с людьми, отношений между священниками и властью, священниками и мирянами. Это очень оригинальный опыт. Поэтому я бы сказал, что это огромный потенциал", - считает апостольский нунций.

Висвальдас Кульбокас добавил, что в этом аспекте "чувствует себя привилегированным", потому что может служить в Украине, где имеет опыт общения и с греко-католиками, и с украинцами римо-католиками.

"Для меня совместить эти два аспекта является огромной благодатью", - подчеркнул он.

 

Новый Папа Римский

Напомним, что 21 апреля из жизни ушел Папа Римский Франциск. Причиной смерти стал инсульт, до этого состояние его здоровья значительно ухудшилось.

В среду, 7 мая, в Ватикане стартовал конклав, где выбирали нового главу Святого престола. В первый день кардиналы не смогли избрать понтифика, но уже вечером 8 мая над Сикстинской капеллой появился белый дом. Новым Папой Римским был избран кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который избрал имя Лев XIV.

Он стал первым Папой Римским из США. Что известно о Роберте Фрэнсисе Прево - узнайте в материале РБК-Украина.

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ВатиканУГКЦПапа римский