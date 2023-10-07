Яке житло можна купити за 1 мільйон гривень у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові

Київ: невеликі квартири на околицях міста

За мільйон гривень або трохи дешевше в Києві можна купити однокімнатні квартири з невеликою житловою площею у відділених від центру районах. Таке житло реально знайти або за містом, або переважно на лівому березі Києва.

Одна з квартир за 974 тисячі (22 кв. метри) гривень продається на Лісовому масиві. Будинок цегляний, кухня збільшена за рахунок перепланування балкона. Замінені труби у квартирі та ліфт у під'їзді.

Фото: Квартира дешевше 1 млн грн продається на Лісовому масиві (скриншоти з сайту flatfy.ua)

Також трохи менше ніж за 1 млн коштують квартири у новобудовах без ремонту у нових житлових комплексах. В ремонт гроші потрібно вкласти додатково. За 993 тисячі грн продається квартира на 35 квадратних метрів в ЖК у Биківні (зараз ця місцевість відноситься до Києва), за 821 тисяч – однокімнатна квартира на 33 квадратних метри в Бортничах (цей район також офіційно знаходиться в межах міста), і за 955 тисяч – квартира на 40 метрів у ще не зданому будинку в Дарницькому районі.

Більшість квартир за таку суму розташовані саме у Дарницькому районі столиці.

Фото: Квартири дешевше 1 мільйона гривень в Києві, актуальні пропозиції (скриншот з сайту flatfy.ua)

Одеса: ціни на житло знижені

З початком вторгнення РФ ціни на житло в Одесі знизилися, оскільки місто постійно знаходиться в небезпеці через обстріли ворога. Якщо в Києві за 1 мільйон гривень можна відшукати однокімнатні квартири з ремонтом не дуже далеко від центру.

"Чудова 1-кімнатна квартира в мальовничому ЖК "Золоті стовпи" шукає свого щасливого власника! Цей затишний житловий район запрошує Вас насолодитися комфортним та стильним життям", – пишуть в одному з оголошень.

Квартиру площею 31 квадратний метр, де зроблений ремонт і є все для комфортного життя, продається за 947 тисяч гривень.

Фото: Квартира з новим ремонтом у новобудові Одеси за 947 тисяч гривень (скриншоти з сайту flatfy.ua)

Також в Одесі значно дешевше мільйона гривень можна купити навіть невеликі двокімнатні квартири. Одна з них розташована в "типово одеському" старому будинку. Коштує вона 859 тисяч гривень. Також доступні варіанти однокімнатних квартир у не дуже віддалених від центру районах. Цілком реально знайти житло з непоганим ремонтом в стані "заїхати та жити".

Фото: Квартири за 600-850 тисяч гривень в Одесі, приклади вартості (скриншот з сайту flatfy.ua)

Львів: кімнати в гуртожитку і смарт-житло

За час великої війни ціни на квартири у Львові суттєво зросли. Одна з причин зростання цін – сюди переїздить багато переселенців з різних регіонів, і особливо минулого року вартість житла сильно зросла.

Втім, і тут можна знайти житло за мільйон гривень. Але за такі гроші продають скоріше або кімнати в гуртожитках, або житло в новобудовах, які ще не здані в експлуатацію, куди можна вкласти кошти на етапі будівництва.

Фото: Приклади цін на житло в новобудовах Львова (скриншот з сайту flatfy.ua)

Також за 1 мільйон гривень можна знайти житло і в центрі міста. Наприклад, є невелика смарт-квартира парковій зоні Високий Замок. Помешкання знаходиться в пішій доступності до центральної частини міста. В оголошенні пишуть, що підійде для того, щоб здавати його в оренду подобово.



Фото: Невелика квартира за 955 тисяч гривень в центрі міста (скриншоти з сайту flatfy.ua)

Харків: квартири з ремонтом в новобудовах

Як і в Одесі, ціни на житло в Харкові знизилися через війну та постійні обстріли. Це стосується як оренди, так і купівлі житла на первинці та вторинці. Але житло у місті продовжують купувати та продавати.

Наприклад, за 836 тисяч гривень у новому житловому комплексі в Холодногірському районі Харкова можна купити однокімнатну квартиру площею 36 квадратних метрів. Квартира у гарному стані після ремонту і виглядає затишним.

"Будинок розташований у мальовничому місці поблизу річки, в пішій доступності до вулиці Клочківській, де розташовані супермаркети та низка інших магазинів. В пішій доступності (15 хвилин) – станція метро "Наукова", – йдеться в оголошенні.

Фото: Квартира в новобудові після ремонту за 836 тисяч гривень (скриншоти з сайту flatfy.ua)

Також у Харкові цілком реально знайти однокімнатні квартири за 1 мільйон гривень неподалік від метро. За 764 тисячі гривень продається хороша квартира з ремонтом у новому житловому комплексі неподалік від станції Академіка Барабашова.

Фото: Приклади вартості квартир в різних районах Харкова дешевше 1 мільйона гривень (скриншоти з сайту flatfy.ua)

Дніпро: невеликі квартири неподалік від центру

В Дніпрі квартири коштують помітно дешевше ніж у Львові та Києві. За 700-800 тисяч гривень можна купити однокімнатну квартиру у пристойному стані. Якщо у Львові за таку ціну практично не знайти квартир в центрі або поблизу, то у Дніпрі це можливо.

Наприклад, за 840 тисяч гривень доступна смарт-квартира в центральному районі міста по вулиці Володимира Антоновича.

"Вдале розташування з розвинутою транспортною розв'язкою, парки, сквери, кафе і ресторан, магазини та супермаркети, ринок, дитячі і юнацькі навчальні заклади, аптеки й клініки, відділення банку і пошти, салони краси", - пишуть в оголошенні. Щоправда, судячи з фото, у квартирі доведеться зробити ремонт і закупити туди нові меблі.

Фото: Квартира за 840 тисяч гривень в центрі Дніпра (скриншоти з сайту flatfy.ua)

В Дніпрі за таку суму грошей можна знайти й двокімнатні квартири, щоправда, там теж доведеться робити ремонт. Також є однокімнатні, переважно в новобудовах і без ремонту. Ще кілька прикладів цін дешевше 1 мільйона гривень:

Фото: Житло в Дніпрі дешевше 1 мільйона гривень (скриншоти з сайту flatfy.ua)

В цілому у великих містах України знайти квартиру за 1 мільйон гривень або дешевше цілком реально. У Дніпрі, Одесі, Харкові та інших містах ціни на доволі прийнятне житло економ-сегмента варіюються від 600 до 900 тисяч гривень, деякі з них навіть розташовані недалеко він центру. Тоді як у Києві та Львові за таку суму навряд чи доступні хороші пропозиції.