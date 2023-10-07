Какое жилье можно купить за 1 миллион гривен в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове

Киев: небольшие квартиры в окрестностях города

За миллион гривен или чуть дешевле в Киеве можно купить однокомнатные квартиры с небольшой жилой площадью в отделенных от центра районах. Такое жилье реально найти либо за городом, либо преимущественно на левом берегу Киева.

Одна из квартир за 974 тысяч (22 кв. метра) гривен продается на Лесном массиве. Дом кирпичный, кухня увеличена за счет перепланировки балкона. Заменены трубы в квартире и лифт в подъезде.

Фото: Квартира дешевле 1 млн грн продается на Лесном массиве (скриншоты с сайта flatfy.ua)

Также чуть менее чем 1 млн стоят квартиры в новостройках без ремонта в новых жилых комплексах. В ремонт деньги нужно вложить дополнительно. За 993 тысячи грн продается квартира на 35 квадратных метров в ЖК в Быковне (сейчас эта местность относится к Киеву), за 821 тысяч – однокомнатная квартира на 33 квадратных метра в Бортничах (этот район также официально находится в черте города), и за 955 тысяч – квартира на 40 метров в еще не сданном доме в Дарницком районе.

Большинство квартир за такую сумму расположено именно в Дарницком районе столицы.

Фото: Квартиры дешевле 1 миллиона гривен в Киеве, актуальные предложения (скриншот с сайта flatfy.ua)

Одесса: цены на жилье снижены

С началом вторжения РФ цены на жилье в Одессе снизились, ведь город постоянно находится в опасности из-за обстрелов врага. Если в Киеве за 1 миллион гривен можно найти однокомнатные квартиры с ремонтом не очень далеко от центра.

"Великолепная 1-комнатная квартира в живописном ЖК "Золотые столбы" ищет своего счастливого владельца! Этот уютный жилой район приглашает Вас насладиться комфортной и стильной жизнью", – пишут в одном из объявлений.

Квартира площадью 31 квадратный метр, где сделан ремонт и есть все для комфортной жизни, продается за 947 тысяч гривен.

Фото: Квартира с новым ремонтом в новостройке Одессы за 947 тысяч гривен (скриншоты с сайта flatfy.ua)

Также в Одессе гораздо дешевле миллиона гривен можно купить даже небольшие двухкомнатные квартиры. Одна из них расположена в "типично одесском" старом доме. Стоит она 859 тысяч гривен. Также доступны варианты однокомнатных квартир в не очень отдаленных от центра районах. Вполне реально найти жилье с хорошим ремонтом в состоянии "заехать и жить".

Фото: Квартиры за 600-850 тысяч гривен в Одессе, примеры стоимости (скриншот с сайта flatfy.ua)

Львов: комнаты в общежитии и смарт-жилье

За время большой войны цены на квартиры во Львове существенно выросли. Одна из причин роста цен – сюда переезжают многие переселенцы из разных регионов, и особенно в прошлом году стоимость жилья сильно возросла.

Впрочем, и здесь можно найти жилье за миллион гривен. Но за такие деньги продают скорее либо комнаты в общежитиях, либо жилье в новостройках, еще не сданных в эксплуатацию, куда можно вложить средства на этапе строительства.

Фото: Примеры цен на жилье в новостройках Львова (скриншот с сайта flatfy.ua)

Также за 1 миллион гривен можно найти жилье и в центре города. К примеру, есть небольшая смарт-квартира парковой зоне Высокий Замок. Дом находится в пешей доступности к центральной части города. В объявлении пишут, что подойдет для того, чтобы сдавать его в аренду посуточно.



Фото: Небольшая квартира за 955 тысяч гривен в центре города (скриншоты с сайта flatfy.ua)

Харьков: квартиры с ремонтом в новостройках

Как и в Одессе, цены на жилье в Харькове снизились из-за войны и постоянных обстрелов. Это касается как аренды, так и покупки жилья на первичке и вторичке. Но жилье в городе продолжает покупать и продавать.

К примеру, за 836 тысяч гривен в новом жилом комплексе в Холодногорском районе Харькова можно купить однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров. Квартира в хорошем состоянии после ремонта и выглядит уютной.

"Дом расположен в живописном месте вблизи реки, в пешей доступности к улице Клочковской, где расположены супермаркеты и ряд других магазинов. В пешей доступности (15 минут) – станция метро "Научная", – говорится в объявлении.

Фото: Квартира в новостройке после ремонта за 836 тысяч гривен (скриншоты с сайта flatfy.ua)

Также в Харькове вполне реально найти однокомнатные квартиры за 1 миллион гривен недалеко от метро. За 764 тысячи гривен продается хорошая квартира с ремонтом в новом жилом комплексе недалеко от станции Академика Барабашова.

Фото: Примеры стоимости квартир в разных районах Харькова дешевле 1 миллиона гривен (скриншоты с сайта flatfy.ua)

Днепр: небольшие квартиры недалеко от центра

В Днепре квартиры стоят заметно дешевле, чем во Львове и Киеве. За 700-800 тысяч гривен можно купить однокомнатную квартиру в приличном состоянии. Если во Львове за такую цену практически не найти квартиру в центре или поблизости, то в Днепре это возможно.

К примеру, за 840 тысяч гривен доступна смарт-квартира в центральном районе города по улице Владимира Антоновича.

"Удачное расположение с развитой транспортной развязкой, парки, скверы, кафе и рестораны, магазины и супермаркеты, рынок, детские и юношеские учебные заведения, аптеки и клиники, отделения банка и почты, салоны красоты", – пишут в объявлении. Правда, судя по фото, в квартире придется сделать ремонт и закупить туда новую мебель.

Фото: Квартира за 840 тысяч гривен в центре Днепра (скриншоты с сайта flatfy.ua)

В Днепре за такую сумму денег можно найти и двухкомнатные квартиры, правда, там тоже придется делать ремонта. Также есть однокомнатные, преимущественно в новостройках и без ремонта. Еще несколько примеров цен дешевле 1 миллиона гривен:

Фото: Жилье в Днепре дешевле 1 миллиона гривен (скриншоты с сайта flatfy.ua)

В целом в крупных городах Украины найти квартиру за 1 миллион гривен или дешевле вполне реально. В Днепре, Одессе, Харькове и других городах цены на довольно приемлемое жилье эконом-сегмента варьируются от 600 до 900 тысяч гривен, некоторые из них даже расположены недалеко от центра. В то время как в Киеве и Львове за такую сумму вряд ли доступны хорошие предложения.