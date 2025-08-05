Яке свято 5 серпня та чому потрібно їсти цибулю: усі прикмети та заборони цього дня

У вівторок, 5 серпня, віряни вшановують пам'ять мученика Євсигнія та відзначають передсвято Преображення Господнього. За давніми прикметами, цей день може розповісти про майбутню погоду.
Які свята відзначають 5 серпня, у кого день ангела та що не можна робити, розповідає РБК-Україна.
За новоюліанським календарем, 5 серпня - день пам'яті мученика Євсигнія Антіохійського. Він жив у III столітті, був римським воїном і сповідував християнство.
За переказами, Євсигній бачив на небі явлення Хреста у вигляді зірок. Проживши понад 100 років, він був страчений за викриття імператора в злочинах проти християн.
Традиції цього дня пов'язані з цибулею. На столі обов'язково має бути хліб, сіль та цибуля - у давнину вірили, що така їжа додає здоров'я. А ще у хатах розвішують цибулю і дарують цибульні зв'язки своїм сусідам.
Також сьогодні відзначається передсвято Преображення Господнього. Це день, що передує одному з великих церковних свят - Яблучному Спасу. В цей день читають молитви, готують пісні страви на стіл і випічку з яблуками.
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