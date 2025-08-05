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Яке свято 5 серпня та чому потрібно їсти цибулю: усі прикмети та заборони цього дня

Яке свято 5 серпня та кого привітати з Днем Ангела (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

У вівторок, 5 серпня, віряни вшановують пам'ять мученика Євсигнія та відзначають передсвято Преображення Господнього. За давніми прикметами, цей день може розповісти про майбутню погоду.

Які свята відзначають 5 серпня, у кого день ангела та що не можна робити, розповідає РБК-Україна.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

За новоюліанським календарем, 5 серпня - день пам'яті мученика Євсигнія Антіохійського. Він жив у III столітті, був римським воїном і сповідував християнство.

За переказами, Євсигній бачив на небі явлення Хреста у вигляді зірок. Проживши понад 100 років, він був страчений за викриття імператора в злочинах проти християн.

Традиції цього дня пов'язані з цибулею. На столі обов'язково має бути хліб, сіль та цибуля - у давнину вірили, що така їжа додає здоров'я. А ще у хатах розвішують цибулю і дарують цибульні зв'язки своїм сусідам.

Також сьогодні відзначається передсвято Преображення Господнього. Це день, що передує одному з великих церковних свят - Яблучному Спасу. В цей день читають молитви, готують пісні страви на стіл і випічку з яблуками.

Народні прикмети 5 серпня

  • Якщо на світанку яскраво мерехтять зірки - за кілька днів почнуться дощі.
  • З'явився туман, що стелиться по землі - до сильної спеки.
  • Яка погода сьогодні - таким буде і грудень.
  • Сова кричить голосно - до похолодання.

Що не можна робити 5 серпня

  • За народними повір'ями, сьогодні краще уникати сварок і смутку.
  • Вважається, що те, як ви поводитиметеся з людьми сьогодні, вплине на ваше спілкування з ними протягом місяця.
  • Також не варто довго спати й лінуватися, щоб не привернути невдачу в справах.

Іменини сьогодні святкують

  • Андрій
  • Віталій
  • Федір
  • Трохим
  • Ганна
  • Дарина
  • Юхим
  • Христина

Які ще свята 5 серпня

  • Міжнародний день світлофора
  • Всесвітній день устриць
  • День спідньої білизни

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Під час створення матеріалу були використані: церковний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.

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