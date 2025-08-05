Яке свято 5 серпня та чому потрібно їсти цибулю: усі прикмети та заборони цього дня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

За новоюліанським календарем, 5 серпня - день пам'яті мученика Євсигнія Антіохійського. Він жив у III столітті, був римським воїном і сповідував християнство.

За переказами, Євсигній бачив на небі явлення Хреста у вигляді зірок. Проживши понад 100 років, він був страчений за викриття імператора в злочинах проти християн.

Традиції цього дня пов'язані з цибулею. На столі обов'язково має бути хліб, сіль та цибуля - у давнину вірили, що така їжа додає здоров'я. А ще у хатах розвішують цибулю і дарують цибульні зв'язки своїм сусідам.

Також сьогодні відзначається передсвято Преображення Господнього. Це день, що передує одному з великих церковних свят - Яблучному Спасу. В цей день читають молитви, готують пісні страви на стіл і випічку з яблуками.

Народні прикмети 5 серпня

Якщо на світанку яскраво мерехтять зірки - за кілька днів почнуться дощі.

З'явився туман, що стелиться по землі - до сильної спеки.

Яка погода сьогодні - таким буде і грудень.

Сова кричить голосно - до похолодання.

Що не можна робити 5 серпня

За народними повір'ями, сьогодні краще уникати сварок і смутку.

Вважається, що те, як ви поводитиметеся з людьми сьогодні, вплине на ваше спілкування з ними протягом місяця.

Також не варто довго спати й лінуватися, щоб не привернути невдачу в справах.

Іменини сьогодні святкують

Андрій

Віталій

Федір

Трохим

Ганна

Дарина

Юхим

Христина

Які ще свята 5 серпня