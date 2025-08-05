Какой праздник 5 августа и почему нужно есть лук: все приметы и запреты этого дня

Во вторник, 5 августа, верующие чтят память мученика Евсигния и отмечают предпразднство Преображения Господня. По древним приметам, этот день может рассказать о будущей погоде.
Какие праздники отмечают 5 августа, у кого день ангела и что нельзя делать, рассказывает РБК-Украина.
По новоюлианскому календарю, 5 августа - день памяти мученика Евсигния Антиохийского. Он жил в III веке, был римским воином и исповедовал христианство.
По преданию, Евсигний видел на небе явление Креста в виде звезд. Прожив более 100 лет, он был казнен за разоблачение императора в преступлениях против христиан.
Традиции этого дня связаны с луком. На столе обязательно должен быть хлеб, соль и лук - в древности верили, что такая пища придает здоровья. А еще в домах развешивают лук и дарят луковые связки своим соседям.
Также сегодня отмечается предпраздник Преображения Господня. Это день, предшествующий одному из больших церковных праздников - Яблочному Спасу. В этот день читают молитвы, готовят постные блюда на стол и выпечку с яблоками.
Вас может заинтересовать
При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.