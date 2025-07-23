Яке свято 23 липня: що заборонено, які існують традиції та кого потрібно привітати з іменинами

Сьогодні, 23 липня, православні українці за церковним календарем вшановують пам'ять священномучеників Трохима і Феофіла та з ними тринадцятьох мучеників. Цей день має свої особливі заборони, народні прикмети та традиції.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити 23 липня, які прикмети вказують на майбутню погоду і хто святкує День ангела.
Святі мученики Трохим і Феофіл та тринадцять інших мучеників постраждали за віру в Христа в IV столітті, під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана. Вони були мешканцями Лікійського міста Лівійської області (сучасна територія Туреччини).
Трохим і Феофіл були серед багатьох християн, яких схопили та примушували відректися від своєї віри та принести жертви язичницьким ідолам.
Однак вони мужньо сповідували Христа і відмовилися виконати вимоги гонителів. За свою непохитність їх разом з іншими християнами, їхніми сподвижниками - піддали страшним катуванням.
Не дивлячись на жорстокі тортури, святі мученики залишалися вірними Господу, виявляючи дивовижну стійкість та силу духу.
За свою непохитну віру і страждання, вони отримали вінець мучеництва. Їхня пам'ять вшановується як приклад мужності та відданості християнським ідеалам перед лицем переслідувань.
Згідно з народними віруваннями та традиціями українців, сьогодні, 23 липня, бажано уникати певних дій:
Наші предки здавна спостерігали за природою цього дня, відзначаючи такі народні прикмети:
За народними повір'ями, у цей день особливу увагу приділяли врожаю. Вважалося, що 23 липня добре збирати малину та інші ягоди. Якщо день був сонячний, це обіцяло хороший урожай фруктів та ягід.
Сьогодні, 23 липня, свої іменини за новоюліанським календарем святкують:
За гороскопом люди, які народилися цього дня, належать до знаку Зодіаку Лев.
Окрім церковного свята, сьогодні, 23 липня, в Україні та світі відзначаються й інші дати:
До кінця року залишається 161 день.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: офіційний сайт ПЦУ, ресурс Управління Волинської єпархії Православної Церкви України, Вікіпедія.