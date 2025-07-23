Яке свято 23 липня: що заборонено, які існують традиції та кого потрібно привітати з іменинами

Хто такі священномученики Трохим і Феофіл та їхні сподвижники?

Святі мученики Трохим і Феофіл та тринадцять інших мучеників постраждали за віру в Христа в IV столітті, під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана. Вони були мешканцями Лікійського міста Лівійської області (сучасна територія Туреччини).

Трохим і Феофіл були серед багатьох християн, яких схопили та примушували відректися від своєї віри та принести жертви язичницьким ідолам.

Однак вони мужньо сповідували Христа і відмовилися виконати вимоги гонителів. За свою непохитність їх разом з іншими християнами, їхніми сподвижниками - піддали страшним катуванням.

Не дивлячись на жорстокі тортури, святі мученики залишалися вірними Господу, виявляючи дивовижну стійкість та силу духу.

За свою непохитну віру і страждання, вони отримали вінець мучеництва. Їхня пам'ять вшановується як приклад мужності та відданості християнським ідеалам перед лицем переслідувань.

Що суворо заборонено робити 23 липня

Згідно з народними віруваннями та традиціями українців, сьогодні, 23 липня, бажано уникати певних дій:

Не варто сваритися та лихословити. Цей день закликає до миру та взаєморозуміння. Будь-які конфлікти можуть принести негатив у дім.

Цей день закликає до миру та взаєморозуміння. Будь-які конфлікти можуть принести негатив у дім. Уникайте ліні та бездіяльності. Вважається, що якщо провести цей день у лінощах, то весь рік може бути непродуктивним.

Вважається, що якщо провести цей день у лінощах, то весь рік може бути непродуктивним. Не починайте важливі справи, які вимагають значних зусиль або ризику. Краще відкласти їх на інший день.

які вимагають значних зусиль або ризику. Краще відкласти їх на інший день. Не можна скаржитися на своє життя або долю. Позитивні думки та вдячність можуть привернути добробут.

Позитивні думки та вдячність можуть привернути добробут. Не відмовляйте в допомозі тим, хто її потребує, особливо якщо просять про духовну чи моральну підтримку.

тим, хто її потребує, особливо якщо просять про духовну чи моральну підтримку. Не можна пити алкоголь, починати нові справи та працювати після заходу сонця

Стригти волосся, надягати брудний одяг, прибирати у хаті

Гуляти біля водойм ввечері, особливо компаніям молодих хлопців

Не можна ламати гілки калини - це може накликати нещастя в родині

Народні прикмети та традиції 23 липня

Наші предки здавна спостерігали за природою цього дня, відзначаючи такі народні прикмети:

Якщо вранці багато роси - день буде сонячним і теплим.

Якщо вітер змінює напрямок кілька разів на день – чекайте змін у погоді.

Бджоли активно літають і збирають нектар - до ясної погоди.

Гроза цього дня - до великого врожаю грибів.

Помітили, що ластівки літають низько - до дощу.

За народними повір'ями, у цей день особливу увагу приділяли врожаю. Вважалося, що 23 липня добре збирати малину та інші ягоди. Якщо день був сонячний, це обіцяло хороший урожай фруктів та ягід.

Хто святкує День ангела 23 липня

Сьогодні, 23 липня, свої іменини за новоюліанським календарем святкують:

Андрій

Олександр

Антон

Ганна

Георгій

Данило

Леонтій

Степан

Трохим

Феофіл

Іларій

За гороскопом люди, які народилися цього дня, належать до знаку Зодіаку Лев.

Які свята ще відзначають в Україні та світі 23 липня

Окрім церковного свята, сьогодні, 23 липня, в Україні та світі відзначаються й інші дати:

Всесвітній день китів та дельфінів (World Whale and Dolphin Day)

День ванільного морозива (National Vanilla Ice Cream Day)

Всесвітній день синдрому Шегрена (підвищення обізнаності про аутоімунні хвороби

Міжнародний день доміно

До кінця року залишається 161 день.