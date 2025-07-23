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Какой праздник 23 июля: что запрещено, какие существуют традиции и кого нужно поздравить с именинами

Какой церковный праздник 23 июля и что нельзя делать сегодня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 23 июля, православные украинцы по церковному календарю чтят память священномучеников Трофима и Феофила и с ними тринадцать мучеников. Этот день имеет свои особые запреты, народные приметы и традиции.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать 23 июля, какие приметы указывают на будущую погоду и кто празднует День ангела.

Кто такие священномученики Трофим и Феофил и их сподвижники?

Святые мученики Трофим и Феофил и тринадцать других мучеников пострадали за веру во Христа в IV веке, во время жестоких гонений императора Диоклетиана. Они были жителями Ликийского города Ливийской области (современная территория Турции).

Трофим и Феофил были среди многих христиан, которых схватили и заставляли отречься от своей веры и принести жертвы языческим идолам.

Однако они мужественно исповедовали Христа и отказались выполнить требования гонителей. За свою непреклонность их вместе с другими христианами, их сподвижниками - подвергли страшным пыткам.

Несмотря на жестокие пытки, святые мученики оставались верными Господу, проявляя удивительную стойкость и силу духа.

За свою непоколебимую веру и страдания, они получили венец мученичества. Их память почитается как пример мужества и преданности христианским идеалам перед лицом преследований.

Что строго запрещено делать 23 июля

Согласно народным верованиям и традициям украинцев, сегодня, 23 июля, желательно избегать определенных действий:

  • Не стоит ссориться и сквернословить. Этот день призывает к миру и взаимопониманию. Любые конфликты могут принести негатив в дом.
  • Избегайте лени и бездействия. Считается, что если провести этот день в лени, то весь год может быть непродуктивным.
  • Не начинайте важные дела, которые требуют значительных усилий или риска. Лучше отложить их на другой день.
  • Нельзя жаловаться на свою жизнь или судьбу. Позитивные мысли и благодарность могут привлечь благополучие.
  • Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается, особенно если просят о духовной или моральной поддержке.
  • Нельзя пить алкоголь, начинать новые дела и работать после захода солнца
  • Стричь волосы, надевать грязную одежду, убирать в доме
  • Гулять возле водоемов вечером, особенно компаниям молодых ребят
  • Нельзя ломать ветки калины - это может навлечь несчастье в семье

Народные приметы и традиции 23 июля

Наши предки издавна наблюдали за природой в этот день, отмечая такие народные приметы:

  • Если утром много росы - день будет солнечным и теплым.
  • Если ветер меняет направление несколько раз в день - ждите изменений в погоде.
  • Пчелы активно летают и собирают нектар - к ясной погоде.
  • Гроза в этот день - к большому урожаю грибов.
  • Заметили, что ласточки летают низко - к дождю.

По народным поверьям, в этот день особое внимание уделяли урожаю. Считалось, что 23 июля хорошо собирать малину и другие ягоды. Если день был солнечный, это сулило хороший урожай фруктов и ягод.

Кто празднует День ангела 23 июля

Сегодня, 23 июля, свои именины по новоюлианскому календарю празднуют:

  • Андрей
  • Александр
  • Антон
  • Анна
  • Георгий
  • Даниил
  • Леонтий
  • Степан
  • Трофим
  • Феофил
  • Иларий

По гороскопу люди, которые родились в этот день, принадлежат к знаку Зодиака Лев.

Какие праздники еще отмечают в Украине и мире 23 июля

Кроме церковного праздника, сегодня, 23 июля, в Украине и мире отмечаются и другие даты:

  • Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day)
  • День ванильного мороженого (National Vanilla Ice Cream Day)
  • Всемирный день синдрома Шегрена (повышение осведомленности об аутоиммунных болезнях)
  • Международный день домино

До конца года остается 161 день.

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При написании материала были использованы источники: официальный сайт ПЦУ, ресурс Управления Волынской епархии Православной Церкви Украины, Википедия.

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