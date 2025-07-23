Какой праздник 23 июля: что запрещено, какие существуют традиции и кого нужно поздравить с именинами

Кто такие священномученики Трофим и Феофил и их сподвижники?

Святые мученики Трофим и Феофил и тринадцать других мучеников пострадали за веру во Христа в IV веке, во время жестоких гонений императора Диоклетиана. Они были жителями Ликийского города Ливийской области (современная территория Турции).

Трофим и Феофил были среди многих христиан, которых схватили и заставляли отречься от своей веры и принести жертвы языческим идолам.

Однако они мужественно исповедовали Христа и отказались выполнить требования гонителей. За свою непреклонность их вместе с другими христианами, их сподвижниками - подвергли страшным пыткам.

Несмотря на жестокие пытки, святые мученики оставались верными Господу, проявляя удивительную стойкость и силу духа.

За свою непоколебимую веру и страдания, они получили венец мученичества. Их память почитается как пример мужества и преданности христианским идеалам перед лицом преследований.

Что строго запрещено делать 23 июля

Согласно народным верованиям и традициям украинцев, сегодня, 23 июля, желательно избегать определенных действий:

Не стоит ссориться и сквернословить. Этот день призывает к миру и взаимопониманию. Любые конфликты могут принести негатив в дом.

Этот день призывает к миру и взаимопониманию. Любые конфликты могут принести негатив в дом. Избегайте лени и бездействия. Считается, что если провести этот день в лени, то весь год может быть непродуктивным.

Считается, что если провести этот день в лени, то весь год может быть непродуктивным. Не начинайте важные дела, которые требуют значительных усилий или риска. Лучше отложить их на другой день.

которые требуют значительных усилий или риска. Лучше отложить их на другой день. Нельзя жаловаться на свою жизнь или судьбу. Позитивные мысли и благодарность могут привлечь благополучие.

Позитивные мысли и благодарность могут привлечь благополучие. Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается, особенно если просят о духовной или моральной поддержке.

тем, кто в ней нуждается, особенно если просят о духовной или моральной поддержке. Нельзя пить алкоголь, начинать новые дела и работать после захода солнца

Стричь волосы, надевать грязную одежду, убирать в доме

Гулять возле водоемов вечером, особенно компаниям молодых ребят

Нельзя ломать ветки калины - это может навлечь несчастье в семье

Народные приметы и традиции 23 июля

Наши предки издавна наблюдали за природой в этот день, отмечая такие народные приметы:

Если утром много росы - день будет солнечным и теплым.

Если ветер меняет направление несколько раз в день - ждите изменений в погоде.

Пчелы активно летают и собирают нектар - к ясной погоде.

Гроза в этот день - к большому урожаю грибов.

Заметили, что ласточки летают низко - к дождю.

По народным поверьям, в этот день особое внимание уделяли урожаю. Считалось, что 23 июля хорошо собирать малину и другие ягоды. Если день был солнечный, это сулило хороший урожай фруктов и ягод.

Кто празднует День ангела 23 июля

Сегодня, 23 июля, свои именины по новоюлианскому календарю празднуют:

Андрей

Александр

Антон

Анна

Георгий

Даниил

Леонтий

Степан

Трофим

Феофил

Иларий

По гороскопу люди, которые родились в этот день, принадлежат к знаку Зодиака Лев.

Какие праздники еще отмечают в Украине и мире 23 июля

Кроме церковного праздника, сегодня, 23 июля, в Украине и мире отмечаются и другие даты:

Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day)

День ванильного мороженого (National Vanilla Ice Cream Day)

Всемирный день синдрома Шегрена (повышение осведомленности об аутоиммунных болезнях)

Международный день домино

До конца года остается 161 день.