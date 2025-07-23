Какой праздник 23 июля: что запрещено, какие существуют традиции и кого нужно поздравить с именинами

Сегодня, 23 июля, православные украинцы по церковному календарю чтят память священномучеников Трофима и Феофила и с ними тринадцать мучеников. Этот день имеет свои особые запреты, народные приметы и традиции.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать 23 июля, какие приметы указывают на будущую погоду и кто празднует День ангела.
Святые мученики Трофим и Феофил и тринадцать других мучеников пострадали за веру во Христа в IV веке, во время жестоких гонений императора Диоклетиана. Они были жителями Ликийского города Ливийской области (современная территория Турции).
Трофим и Феофил были среди многих христиан, которых схватили и заставляли отречься от своей веры и принести жертвы языческим идолам.
Однако они мужественно исповедовали Христа и отказались выполнить требования гонителей. За свою непреклонность их вместе с другими христианами, их сподвижниками - подвергли страшным пыткам.
Несмотря на жестокие пытки, святые мученики оставались верными Господу, проявляя удивительную стойкость и силу духа.
За свою непоколебимую веру и страдания, они получили венец мученичества. Их память почитается как пример мужества и преданности христианским идеалам перед лицом преследований.
Согласно народным верованиям и традициям украинцев, сегодня, 23 июля, желательно избегать определенных действий:
Наши предки издавна наблюдали за природой в этот день, отмечая такие народные приметы:
По народным поверьям, в этот день особое внимание уделяли урожаю. Считалось, что 23 июля хорошо собирать малину и другие ягоды. Если день был солнечный, это сулило хороший урожай фруктов и ягод.
Сегодня, 23 июля, свои именины по новоюлианскому календарю празднуют:
По гороскопу люди, которые родились в этот день, принадлежат к знаку Зодиака Лев.
Кроме церковного праздника, сегодня, 23 июля, в Украине и мире отмечаются и другие даты:
До конца года остается 161 день.
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При написании материала были использованы источники: официальный сайт ПЦУ, ресурс Управления Волынской епархии Православной Церкви Украины, Википедия.