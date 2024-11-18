Яке покарання загрожує водіям, які не вмикають поворотник: відповідь юриста

Він нагадав, що у разі несправності поворотників, водіям дозволено подавати сигнали руками (витягнута вбік чи піднята під прямим кутом рука), як це визначено пунктами 9.2 та 9.3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306:

перед початком руху і зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Водночас подача сигналів, якщо вони можуть бути не зрозумілими для інших учасників руху, забороняється.

Буліменко зазначив, що сигнал слід подавати завчасно - не менш ніж за 50-100 метрів у населених пунктах і 150-200 метрів поза ними, припиняючи це одразу після завершення маневру.

Однак якщо водій порушує ці вимоги законодавства, його можуть оштрафувати за частиною 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Буліменко додав, що розмір штрафу становить 510 гривень.

Додамо, що водіїв, які не сплатили штраф протягом 15 днів з моменту отримання постанови, чекатиме примусове стягнення коштів з рахунків.