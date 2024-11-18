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Какое наказание грозит водителям, не включающим поворотник: ответ юриста

Фото: автомобиль (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Украинское законодательство строго регламентирует правила использования поворотников. Водители обязаны подавать определенные сигналы о начале маневра даже в случае их неисправности.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Евгений Булименко.

Он напомнил, что в случае неисправности поворотников водителям разрешено подавать сигналы руками (вытянутая в сторону или поднятая под прямым углом рука), как это определено пунктами 9.2 и 9.3 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 октября 2001 г. №1306:

  • перед началом движения и остановкой;
  • перед перестройкой, поворотом или разворотом.

В то же время подача сигналов, если они могут быть непонятны другим участникам движения, запрещается.

Булименко отметил, что сигнал следует подавать заблаговременно - не менее 50-100 метров в населенных пунктах и 150-200 метров вне их территории, прекращая это сразу после завершения маневра.

Однако, если водитель нарушает эти требования законодательства, его могут оштрафовать по части 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Булименко добавил, что размер штрафа составляет 510 гривен.

Добавим, что водителей, не уплативших штраф в течение 15 дней с момента получения постановления, будет ждать принудительное взыскание средств со счетов.

 

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