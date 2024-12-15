Яке покарання передбачено за використання феєрверків під час війни: роз’яснення адвоката

В умовах воєнного стану заборона використання феєрверків та піротехніки стала необхідним кроком для захисту громадян. Окрім ризиків для безпеки, піротехнічні засоби мають негативний психологічний вплив, особливо на людей, які пережили травматичний досвід війни.

Гучні звуки феєрверків нагадують про вибухи, що повертає військових із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) та цивільних до болісних спогадів. Часті повітряні тривоги та вибухи стали частиною буденного життя в багатьох регіонах України, і піротехніка лише посилює тривожність.

Що говорить закон

З 6 листопада 2023 року в Україні діє закон, що суттєво обмежує використання та продаж піротехнічних виробів. 11 квітня 2023 року Верховна Рада ухвалила Закон №3039-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів" (проєкт №7438), який забороняє використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард класів F2, F3 та F4.

Виняток зроблено для феєрверків класу F1, які мають низький рівень небезпеки і шуму (до 60 дБ). Такі вироби, як бенгальські вогні чи хлопавки, дозволено продавати особам, які досягли 16 років.

Що означають класи піротехнічних виробів

Ясько зазначає, що в умовах посилених заходів безпеки та впровадження нових регуляцій в Україні діють суворі обмеження на використання піротехнічних виробів. Згідно з Технічним регламентом піротехнічних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 2021 року №8, усі феєрверки поділяються на чотири класи залежно від рівня небезпеки та умов застосування.

Клас F1 – єдиний клас, продаж і використання якого дозволені. Вони мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що дозволяє використовувати їх навіть у житлових приміщеннях. До цієї категорії належать бенгальські вогні, хлопавки, які при відкритті видають невеликий шум і випускають конфетті, та міні-фонтани, що створюють низькі струмені іскор.

Вироби класів F2, F3 та F4 перебувають під повною забороною для продажу і використання без спеціальної підготовки:

Клас F2 – феєрверки з низьким рівнем небезпеки, призначені для відкритого простору, як-от невеликі ракети чи римські свічки, які створюють світлові ефекти на висоті до 30 метрів.

Клас F3 – вироби середнього рівня небезпеки, наприклад, батареї салютів, що забезпечують серії яскравих спалахів і гучних вибухів на висоті до 50 метрів.

Клас F4 – професійні піротехнічні засоби для створення масштабних шоу, які вимагають спеціальної підготовки.

Сценічна піротехніка: Т1 і Т2. Законом №3039-IX визначено також вимоги до сценічних піротехнічних виробів:

Клас Т1 – вироби з низьким рівнем небезпеки, що застосовуються для створення візуальних ефектів у театрах чи на концертах. Вони доступні для продажу особам, які досягли 18 років.

Клас Т2 – складніші та небезпечніші вироби, як-от ефекти з вибухами чи сильними димами, доступні лише для спеціально підготовлених фахівців.

Інші піротехнічні пристрої поділяються на класи P1 та P2:

Клас P1 – сигнальні ракети та побутові піротехнічні засоби, які можна придбати з 18 років.

Клас P2 – професійні вироби, що потребують спеціальної підготовки, як-от засоби для рятувальних операцій чи технічних потреб.

Яке покарання передбачене за використання феєрверків

Феєрверки в умовах війни можуть бути сприйняті як сигнал небезпеки, що провокує паніку.

"Важливо пам’ятати, що в умовах воєнного стану порушення громадського порядку може мати більш серйозні наслідки. Крім того, використання піротехнічних виробів може створити загрозу пожеж, яка, у свою чергу, відволікає рятувальні служби, що повинні зосереджуватися на більш пріоритетних завданнях", – говорить Ігор Яресько.

Він також зазначає, що порушення цих обмежень тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. У Кримінальному кодексі України порушникам загрожує стаття 296 – хуліганство, пов’язане з використанням піротехніки, яке карається штрафом від 17 000 до 34 000 грн, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років. А у Кодексі України про адміністративні правопорушення зазначено: