Какое наказание предусмотрено за использование фейерверков во время войны: разъяснение адвоката

До начала полномасштабной войны фейерверки были неотъемлемой частью рождественских и новогодних праздников. Однако уже почти три года для большинства из нас звуки взрывов ассоциируются с войной, а не праздником. Кроме того, использовать фейерверки в Украине сейчас запрещено на законодательном уровне.
Почему нельзя использовать фейерверки в условиях военного положения, РБК-Украина узнало у адвоката, управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько.
В условиях военного положения запрет использования фейерверков и пиротехники стал необходимым шагом для защиты граждан. Кроме рисков для безопасности, пиротехнические средства имеют негативное психологическое воздействие, особенно на людей, которые пережили травматический опыт войны.
Громкие звуки фейерверков напоминают о взрывах, что возвращает военных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и гражданских к болезненным воспоминаниям. Частые воздушные тревоги и взрывы стали частью повседневной жизни во многих регионах Украины, и пиротехника только усиливает тревожность.
С 6 ноября 2023 года в Украине действует закон, существенно ограничивающий использование и продажу пиротехнических изделий. 11 апреля 2023 года Верховная Рада приняла Закон №3039-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и оборота пиротехнических изделий" (проект №7438), который запрещает использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард классов F2, F3 и F4.
Исключение сделано для фейерверков класса F1, которые имеют низкий уровень опасности и шума (до 60 дБ). Такие изделия, как бенгальские огни или хлопушки, разрешено продавать лицам, достигшим 16 лет.
Ясько отмечает, что в условиях усиленных мер безопасности и внедрения новых регуляций в Украине действуют строгие ограничения на использование пиротехнических изделий. Согласно Техническому регламенту пиротехнических изделий, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 5 января 2021 года №8, все фейерверки делятся на четыре класса в зависимости от уровня опасности и условий применения.
Класс F1 - единственный класс, продажа и использование которого разрешены. Они имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, что позволяет использовать их даже в жилых помещениях. К этой категории относятся бенгальские огни, хлопушки, которые при открытии издают небольшой шум и выпускают конфетти, и мини-фонтаны, создающие низкие струи искр.
Изделия классов F2, F3 и F4 находятся под полным запретом для продажи и использования без специальной подготовки:
Сценическая пиротехника: Т1 и Т2. Законом №3039-IX определены также требования к сценическим пиротехническим изделиям:
Другие пиротехнические устройства делятся на классы P1 и P2:
Фейерверки в условиях войны могут быть восприняты как сигнал опасности, провоцирующий панику.
"Важно помнить, что в условиях военного положения нарушение общественного порядка может иметь более серьезные последствия. Кроме того, использование пиротехнических изделий может создать угрозу пожаров, которая, в свою очередь, отвлекает спасательные службы, которые должны сосредотачиваться на более приоритетных задачах", - говорит Игорь Яресько.
Он также отмечает, что нарушение этих ограничений влечет за собой административную и уголовную ответственность. В Уголовном кодексе Украины нарушителям грозит статья 296 - хулиганство, связанное с использованием пиротехники, которое наказывается штрафом от 17 000 до 34 000 грн, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет. А в Кодексе Украины об административных правонарушениях указано:
Напомним, РБК-Украина рассказывало, что в середине ноября в жилом массиве Академгородок, расположенном в Святошинском районе Киева, был зафиксирован запуск салютов. Полиция оперативно задержала нарушителя и сообщила о возможной ответственности, которая ему грозит.
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