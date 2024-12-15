Какое наказание предусмотрено за использование фейерверков во время войны: разъяснение адвоката

В условиях военного положения запрет использования фейерверков и пиротехники стал необходимым шагом для защиты граждан. Кроме рисков для безопасности, пиротехнические средства имеют негативное психологическое воздействие, особенно на людей, которые пережили травматический опыт войны.

Громкие звуки фейерверков напоминают о взрывах, что возвращает военных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и гражданских к болезненным воспоминаниям. Частые воздушные тревоги и взрывы стали частью повседневной жизни во многих регионах Украины, и пиротехника только усиливает тревожность.

Что говорит закон

С 6 ноября 2023 года в Украине действует закон, существенно ограничивающий использование и продажу пиротехнических изделий. 11 апреля 2023 года Верховная Рада приняла Закон №3039-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и оборота пиротехнических изделий" (проект №7438), который запрещает использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард классов F2, F3 и F4.

Исключение сделано для фейерверков класса F1, которые имеют низкий уровень опасности и шума (до 60 дБ). Такие изделия, как бенгальские огни или хлопушки, разрешено продавать лицам, достигшим 16 лет.

Что означают классы пиротехнических изделий

Ясько отмечает, что в условиях усиленных мер безопасности и внедрения новых регуляций в Украине действуют строгие ограничения на использование пиротехнических изделий. Согласно Техническому регламенту пиротехнических изделий, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 5 января 2021 года №8, все фейерверки делятся на четыре класса в зависимости от уровня опасности и условий применения.

Класс F1 - единственный класс, продажа и использование которого разрешены. Они имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, что позволяет использовать их даже в жилых помещениях. К этой категории относятся бенгальские огни, хлопушки, которые при открытии издают небольшой шум и выпускают конфетти, и мини-фонтаны, создающие низкие струи искр.

Изделия классов F2, F3 и F4 находятся под полным запретом для продажи и использования без специальной подготовки:

Класс F2 - фейерверки с низким уровнем опасности, предназначенные для открытого пространства, например небольшие ракеты или римские свечи, которые создают световые эффекты на высоте до 30 метров.

Класс F3 - изделия среднего уровня опасности, например, батареи салютов, обеспечивающие серии ярких вспышек и громких взрывов на высоте до 50 метров.

Класс F4 - профессиональные пиротехнические средства для создания масштабных шоу, которые требуют специальной подготовки.

Сценическая пиротехника: Т1 и Т2. Законом №3039-IX определены также требования к сценическим пиротехническим изделиям:

Класс Т1 - изделия с низким уровнем опасности, применяемые для создания визуальных эффектов в театрах или на концертах. Они доступны для продажи лицам, достигшим 18 лет.

Класс Т2 - сложные и опасные изделия, например эффекты со взрывами или сильными дымами, доступны только для специально подготовленных специалистов.

Другие пиротехнические устройства делятся на классы P1 и P2:

Класс P1 - сигнальные ракеты и бытовые пиротехнические средства, которые можно приобрести с 18 лет.

Класс P2 - профессиональные изделия, требующие специальной подготовки, например средства для спасательных операций или технических нужд.

Какое наказание предусмотрено за использование фейерверков

Фейерверки в условиях войны могут быть восприняты как сигнал опасности, провоцирующий панику.

"Важно помнить, что в условиях военного положения нарушение общественного порядка может иметь более серьезные последствия. Кроме того, использование пиротехнических изделий может создать угрозу пожаров, которая, в свою очередь, отвлекает спасательные службы, которые должны сосредотачиваться на более приоритетных задачах", - говорит Игорь Яресько.

Он также отмечает, что нарушение этих ограничений влечет за собой административную и уголовную ответственность. В Уголовном кодексе Украины нарушителям грозит статья 296 - хулиганство, связанное с использованием пиротехники, которое наказывается штрафом от 17 000 до 34 000 грн, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет. А в Кодексе Украины об административных правонарушениях указано: