UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яке озброєння потребують українські військові: що кажуть в ОП

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ворог може бути розбитий лише якісним й швидким виконанням рішень. Також в цьому можуть допомогти й високотехнологічні інструменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Серед потреб ЗСУ, як пояснив Подоляк, є: 

  • безпілотники, які можуть бути компенсацією під час нестачі артилерії й снарядів; 
  • ракети, які можуть суттєво порушити логістику, постачання ресурсів та резервів, а також викликати панічні очікування у ворога; 
  • засоби РЕБ будь-якого типу для забезпечення оборони та придушення безпілотних технологій противника; 
  • тактична авіація, яка допоможе різко зменшити можливості російської авіації й бойових вертольотів вздовж лінії фронту. 

"Можна продовжувати думати/аналізувати/дискутувати, але рішення все одно доведеться приймати. Тому що нинішня Росія - це тільки війна, вбивства, експансія. І не тільки в Україні", - додав Подоляк. 

Виробництво зброї в Україні

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповідав голова Мінстратегпрому Олександр  Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОфіс президента