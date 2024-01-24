Яке озброєння потребують українські військові: що кажуть в ОП

Серед потреб ЗСУ, як пояснив Подоляк, є:

безпілотники, які можуть бути компенсацією під час нестачі артилерії й снарядів;

ракети, які можуть суттєво порушити логістику, постачання ресурсів та резервів, а також викликати панічні очікування у ворога;

засоби РЕБ будь-якого типу для забезпечення оборони та придушення безпілотних технологій противника;

тактична авіація, яка допоможе різко зменшити можливості російської авіації й бойових вертольотів вздовж лінії фронту.

"Можна продовжувати думати/аналізувати/дискутувати, але рішення все одно доведеться приймати. Тому що нинішня Росія - це тільки війна, вбивства, експансія. І не тільки в Україні", - додав Подоляк.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповідав голова Мінстратегпрому Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази