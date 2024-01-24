В каком вооружении нуждаются украинские военные: что говорят в ОП

Среди потребностей ВСУ, как пояснил Подоляк, есть:

беспилотники, которые могут быть компенсацией при недостатке артиллерии и снарядов;

ракеты, которые могут существенно нарушить логистику, поставки ресурсов и резервов, а также вызвать панические ожидания у врага;

средства РЭБ любого типа для обеспечения обороны и подавления беспилотных технологий противника;

тактическая авиация, которая поможет резко уменьшить возможности российской авиации и боевых вертолетов вдоль линии фронта.

"Можно продолжать думать/анализировать/дискутировать, но решение все равно придется принимать. Потому что нынешняя Россия - это только война, убийства, экспансия. И не только в Украине", - добавил Подоляк.

Производство оружия в Украине

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказывал глава Минстратегпрома Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза