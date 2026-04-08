КДНР знову запустила балістику: в Сеулі терміново зібрали Радбез

Нові ракетні пуски

У середу КНДР провела чергові запуски ракет, продовживши серію випробувань, розпочату раніше. За даними військових Південної Кореї, одна з ракет була випущена з району Вонсан у бік східного узбережжя і подолала близько 700 кілометрів.

Також повідомляється, що раніше того ж дня були зафіксовані пуски ракет малої дальності, які пролетіли приблизно 240 кілометрів. Спільно з американською стороною триває детальний аналіз параметрів польотів.

Реакція Сеула і Токіо

Після запусків у Південній Кореї провели екстрене засідання Ради національної безпеки. Влада країни розцінила дії Пхеньяна як провокацію та закликала припинити випробування.

У Японії зазначили, що ракети не порушили її територіальні води чи виключну економічну зону. Водночас генеральний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара підкреслив, що подібні дії становлять загрозу для безпеки регіону.

Порушення резолюцій ООН

У Сеулі нагадали, що такі випробування суперечать резолюціям Ради Безпеки ООН. Водночас Пхеньян традиційно відкидає ці обмеження, наголошуючи на праві на самооборону.

Експерти припускають, що нинішні пуски можуть бути частиною планових розробок, повязаних із вдосконаленням ракетних систем, зокрема твердопаливних технологій.

Сигнали про відсутність діалогу

Останні дії КНДР відбулися на тлі жорстких заяв з боку Пхеньяна щодо Сеула. У північнокорейському МЗС дали зрозуміти, що не розглядають Південну Корею інакше як ворожу державу.

Аналітики вважають, що таким чином Північ намагається знизити очікування щодо можливого потепління відносин, попри окремі сигнали, які раніше сприймалися як кроки до діалогу.