КДНР снова запустила баллистику: в Сеуле срочно собрали Совбез

Новые ракетные пуски

В среду КНДР провела очередные запуски ракет, продолжив серию испытаний, начатую ранее. По данным военных Южной Кореи, одна из ракет была выпущена из района Вонсан в сторону восточного побережья и преодолела около 700 километров.

Также сообщается, что ранее в тот же день были зафиксированы пуски ракет малой дальности, которые пролетели примерно 240 километров. Совместно с американской стороной продолжается детальный анализ параметров полетов.

Реакция Сеула и Токио

После запусков в Южной Корее провели экстренное заседание Совета национальной безопасности. Власти страны расценили действия Пхеньяна как провокацию и призвали прекратить испытания.

В Японии отметили, что ракеты не нарушили ее территориальные воды или исключительную экономическую зону. В то же время генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул, что подобные действия представляют угрозу для безопасности региона.

Нарушение резолюций ООН

В Сеуле напомнили, что такие испытания противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН. В то же время Пхеньян традиционно отвергает эти ограничения, подчеркивая право на самооборону.

Эксперты предполагают, что нынешние пуски могут быть частью плановых разработок, связанных с совершенствованием ракетных систем, в частности твердотопливных технологий.

Сигналы об отсутствии диалога

Последние действия КНДР произошли на фоне жестких заявлений со стороны Пхеньяна в отношении Сеула. В северокорейском МИД дали понять, что не рассматривают Южную Корею иначе как враждебное государство.

Аналитики считают, что таким образом Север пытается снизить ожидания относительно возможного потепления отношений, несмотря на отдельные сигналы, которые ранее воспринимались как шаги к диалогу.