КДКП рассмотрела дисциплинарную жалобу Горбатюка на прокурора ГПУ Николаева

Николаев разглашал тайны следствия по делам Майдана

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) в закрытом режиме рассмотрела жалобу начальника Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка на прокурора ГПУ Николая Николаева. Об этом Горбатюк сообщил в комментарии корреспонденту РБК-Украина.

Николаев занимал должность заместителя начальника отдела процессуального руководства департамента по надзору за ГБР. Жалоба на Николаева поступило от 58 сотрудников. Николаев разглашал детали следствия.

"Разглашение негласных следственных розыскных действий, влияние на прокуроров, разглашение информации сторонам. Это же последнее проявление и был, а поступило ко мне от 58 людей жалобы на Николая Николаева", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что на заседании комиссии рассматривался вопрос об отстранении Николаева. Обращения и жалобы на него были поданы в ГПУ еще в апреле.

"Я еще формулировал в апреле, написал обращение, чтобы его устранили, а руководство ГПУ так и не отреагировало. Это касается дел Майдана. Мы сегодня ходатайствовали, чтобы его отстранили и дали выговор. Он занимал должность заместителя начальника отделения процессуального руководства департамента по надзору за ГБР. Его непосредственный начальник Донский", - добавил он.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров во вторник, 24 июля, решила проводить вторую часть заседания в закрытом режиме. В этой части должны были рассмотреть дисциплинарные жалобы в отношении одного из прокуроров Генпрокуратуры.