КДКП розглянула дисциплінарну скаргу Горбатюка на прокурора ГПУ Ніколаєва

Ніколаєв розголошував таємниці слідства у справах Майдану

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) у закритому режимі розглянула скаргу начальника Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка на прокурора ГПУ Миколу Ніколаєва. Про це Горбатюк повідомив у коментарі кореспонденту РБК-Україна.

Ніколаєв займав посаду заступника начальника відділу процесуального керівництва департаменту по нагляду за ДБР. Скарга на Ніколаєва надійшла від 58 співробітників. Ніколаєв розголошував деталі слідства.

"Розголошення негласних слідчих розшукових дій, вплив на прокурорів, розголошення інформаціі сторонам. Це ж останній прояв і був, а надійшло до мене від 58 людей скарги на Миколу Ніколаєва", - сказав Горбатюк.

Він зазначив, що на засіданні комісії розглядалось питання про усунення Ніколаєва. Звернення і скарги на нього були були подані до ГПУ ще в квітні.

"Я це ще формулював в квітні, написав звернення, щоб його усунули, а керівництво ГПУ так і не відреагувало. Це стосується справ Майдану. Ми сьогодні клопотали, щоб його відсторонили і дали догану. Він займав посаду заступника начальника відділу процесуального керівництва департаменту по нагляду за ДБР. Його безпосередній начальник Донський", - додав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у вівторок, 24 липня, вирішила проводити другу частину засідання у закритому режимі. У цій частині мали роглянути дисциплінарні скарги щодо одного з прокурорів Генпрокуратури.