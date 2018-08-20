Казначейство предупреждает о переходе на новые счета для уплаты налогов с 11 сентября

Новые счета открыты на балансе центрального аппарата Казначейства (МФО - 899998)

В Украине с 11 сентября будут действовать новые счета для уплаты налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Сообщается, что со 2 июля действуют новые счета для уплаты налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, которые открыты на балансе центрального аппарата Казначейства (МФО - 899998). До 11 сентября действует переходный период, в ходе которого действуют старые счета, однако предельный срок переходного периода заканчивается 10 сентября.

"С 11 сентября средства, которые будут выплачиваться плательщиками на старые счеты, не будут зачисляться в бюджеты, а возвращаться плательщикам как невыясненные поступления", - отметили в Казначействе.

В связи с этим подчеркивается необходимость уплаты плательщиками налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты на новые реквизиты счетов, которые открыты на балансе центрального аппарата Казначейства (МФО - 899998), в полном объеме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что остатки средств на счетах Госказначейства упали до минимума с 2014 года.