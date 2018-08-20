Казначейство попереджає про перехід на нові рахунки для сплати податків з 11 вересня

Нові рахунки відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО - 899998)

В Україні з 11 вересня будуть діяти нові рахунки для сплати податків, зборів, платежів у державний і місцеві бюджети. Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної казначейської служби України.

Повідомляється, що з 2 липня діють нові рахунки для сплати податків, зборів, платежів у державний і місцеві бюджети, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО - 899998). До 11 вересня діє перехідний період, в ході якого діють старі рахунки, проте граничний термін перехідного періоду закінчується 10 вересня.

"З 11 вересня кошти, які будуть сплачуватися платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватися до бюджетів, а повертатися платникам як нез'ясовані надходження", - зазначили у Казначействі.

У зв'язку з цим підкреслюється необхідність сплати платниками податків, зборів, платежів у державний і місцеві бюджети на нові реквізити рахунків, що відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО - 899998), у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що залишки коштів на рахунках Держказначейства впали до мінімуму з 2014 року.