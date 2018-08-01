Остатки средств на счетах Госказначейства упали до минимума с 2014

На Едином казначейском счете осталось 1,995 млрд гривен

По состоянию на 1 августа 2018 года остатки средств Едином казначейском счете составляют 1,995 млрд гривен, что является минимальным значением с начала 2014 года. Соответствующая информация размещена на сайте Госказначейства.

Сообщается, что по состоянию на 01.08.2018 сумма средств на Едином казначейском счете составляет 1,995 млрд гривен. За месяц из казны было потрачено более 7 млрд гривен. Отметим, годом ранее на счету Госказначейства было 44,06 млрд гривен.

Нынешний уровень сравним с показателем января 2014 года, когда в казне было 1,73 млрд гривен. В прошлом месяце казначейство профинансировало выплату пенсий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Пенсионному фонду до конца года может не хватить 12 млрд гривен. При этом дефицит средств придется погашать за счет займов Казначейства или увеличивать дотации на выплату пенсий. В то же время, в Министерстве социальной политики риск нехватки средств на пенсионные выплаты не признают, уверяя, что все повышения пенсий и в этом, и в прошлом годах делались в рамках бюджета Пенсионного фонда.