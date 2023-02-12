"Говорят, что февраль будет решающим". Оккупант рассказал о возможной эскалации (перехват)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Солдат РФ рассказал, что домой его не отпускают и отпуск возможен только через полгода или год. При этом, по его словам, власти РФ сейчас хотят набрать большое количество военных, они заставляют всех подписывать контракт.

"Парни говорят, что в феврале будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, технику подогнали", - добавил оккупант.