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"Говорят, что февраль будет решающим". Оккупант рассказал о возможной эскалации (перехват)

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Воскресенье 12 февраля 2023 18:33
"Говорят, что февраль будет решающим". Оккупант рассказал о возможной эскалации (перехват) Иллюстративное фото: оккупант рассказал о возможной эскалации в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне, вероятно, готовятся инициировать очередную эскалацию в войне против Украины в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Солдат РФ рассказал, что домой его не отпускают и отпуск возможен только через полгода или год. При этом, по его словам, власти РФ сейчас хотят набрать большое количество военных, они заставляют всех подписывать контракт.

"Парни говорят, что в феврале будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, технику подогнали", - добавил оккупант.

Напомним, еще в начале января секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что власти РФ готовятся к очередному обострению войны в феврале.

Также мы писали, что, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия может предпринять попытку возобновления наступления в феврале.

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