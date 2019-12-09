Каждый второй украинец получает отказ в визе в США, - Госдеп

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Уровень отказов в визах выше, чем в соседних странах

Почти половина украинцев получают отказ в визе в США, когда хотят временно посетить страну. Об этом свидетельствуют данные Бюро Государственного департамента США.

Так, согласно официальным данным уровень отказов для украинских граждан составляет 45,06%.

Стоит отметить, что граждане почти всех граничащих с Украиной государств получают отказы в визе реже: для граждан Беларуси этот показатель составляет 21,93%; Польши - 2,76%; России - 15,19%; Словакии - 11,99%; Румынии - 9,11%; Венгрии - 8,85%. Граждане Молдове получают отказ в посещении США чаще - в 58,03% случаев.

Отметим, виза B-1/B-2 - выдается иностранным гражданам, которые летят в США на временное пребывание по делам бизнеса, отдыха или лечения.

При этом виза не гарантирует въезда в страну. Решение принимает инспектор иммиграционной службы непосредственно в пункте пересечения границы.

Напомним, осенью 2019 года Польша получила безвиз с США. В частности, это стало возможным из-за того, что страна соответствовала большинству критериев программы Visa Waiver, среди которых процент отказов должен быть ниже 3%. В последний год процент впервые упал ниже граничной отметки.

Как писало РБК-Украина, в ноябре Украина и Монголия подписали соглашение о взаимной отмене визового режима.