Кожен другий українець отримує відмову у візі до США, - Держдеп

Ілюстративне фото (rg.ru)

Рівень відмов у візах вище, ніж у сусідніх країнах

Майже половина українців отримують відмову у візі до США, коли хочуть тимчасово відвідати країну. Про це свідчать дані Бюро Державного департаменту США.

Так, згідно з офіційними даними рівень відмов для українських громадян складає 45,06%.

Варто відзначити, що громадяни майже всіх межують з Україною держав отримують відмови у візі рідше: для громадян Білорусі цей показник становить 21,93%; Польщі - 2,76%; Росії - 15,19%; Словаччини - 11,99%; Румунії - 9,11%; Угорщини - 8,85%. Громадяни Молдови отримують відмову у відвідуванні США частіше - в 58,03% випадків.

Зазначимо, віза B-1/B-2 - видається іноземним громадянам, які летять до США на тимчасове перебування у справах бізнесу, відпочинку або лікування.

При цьому віза не гарантує в'їзду в країну. Рішення приймає інспектор імміграційної служби безпосередньо в пункті перетину кордону.

Нагадаємо, восени 2019 року Польща отримала безвіз з США. Зокрема, це стало можливим через те, що країна відповідала більшості критеріїв програми Visa Waiver, серед яких відсоток відмов повинен бути нижче 3%. останній рік відсоток вперше впав нижче граничної позначки.

Як писало РБК-Україна, в листопаді Україна і Монголія підписали угоду про взаємне скасування візового режиму.