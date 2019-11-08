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Украина подписала безвиз с Монголией

Новости » Политика     08.11.2019 - 15:42
Украина подписала безвиз с Монголией
Фото: подписание соглашение о безвизе (poland.mfa.gov.ua)

Соглашение было подписано 8 ноября в Польше

Украина и Монголия подписали соглашение о взаимном отмене визового режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.

Как сообщается, соглашение было подписано в Польше.

"В посольстве Украины в Республике Польша подписано Соглашение между правительством Украины и правительством Монголии о взаимной отмене виз", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин планирует договориться с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок в 2020 году. В правительстве анонсируют, что в ближайшие пять лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы стране.

Кроме того, Правительство одобрило соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией относительно безвизового режима для украинцев. По его словам, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

Отметим, что Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины.

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