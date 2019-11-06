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Граждане Польши с 11 ноября смогут посещать США без виз, - Дуда

Новости » В мире     06.11.2019 - 15:11
Граждане Польши с 11 ноября смогут посещать США без виз, - Дуда
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

На территорию США можно будет въезжать на 90 дней без оформления визы

Президент Польши Анджей Дуда объявил, что с 11 ноября граждане страны смогут посещать США без оформления визы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN 24.

Сообщается, что посещать США без визы поляки смогут на период в 90 дней.

"Посол сообщил мне, что сегодня в Вашингтоне будет объявлено об официальном объявлении о том, что Польша допущена к безвизовой программе и что безвизовые поездки в Соединенные Штаты на срок до 90 дней для туристических и деловых целей будут возможны с 11 ноября этого года", - заявил Дуда.

Польский президент также поблагодарил президента США Дональда Трампа, который, по его словам, "год назад пообещал, что Польша будет допущена к этой безвизовой программе путешествий к концу его первого срока".

Отметим, программа безвизового въезда в США Visa Waiver в настоящее время охватывает 38 стран, включая большинство стран Европейского союза, за исключением Болгарии, Румынии, Хорватии и Кипра.

До сих пор Польша не была включена в эту программу из-за большого процента людей, которым было отказано в американских визах. Он превышал 3%, что делало невозможным присоединение Польши к программе. В последний год процент впервые упал ниже граничной отметки.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 июня Трамп заявил, что решение о возможной отмене виз для поляков, вероятно, будет принято в течение 90 дней. Также он отметил, что Польша соответствует большинству критериев, которые необходимы для присоединения к программе Visa Waiver.

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