Каждый пятый украинец готов покинуть страну

В середине августа 2020 году абсолютное большинство украинцев предпочитает строить свое будущее жизни в Украине - около 70%. Однако 19% скорее хотели бы строить свою жизнь в другом месте.

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, больше всего людей, которые хотели бы строить свою жизнь за границей, среди молодых людей до 40 лет.

Основные причины желания уехать: за границей можно заработать больше денег (22%), в Украине очень нестабильная политическая ситуация (13%), а также не устраивают условия жизни в Украине (13%).

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным Евростата, минимальная зарплата в Украине в 9-12 раз меньше, чем в самых богатых странах Европейского союза.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум относительно провозглашения государственной независимости Украины проходил в середине августа 2020 года, за проголосовали 67,7% граждан.