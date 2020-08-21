Кожен п'ятий українець готовий залишити країну

У середині серпня 2020 року абсолютна більшість українців воліє будувати своє майбутнє життя в Україні - близько 70%. Натомість 19% скоріше хотіли би будувати своє життя деінде.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, найбільша кількість осіб, які хотіли би будувати своє життя за кордоном, серед молодих людей до 40 років.

Основні причини бажання виїхати: за кордоном можна заробити більше грошей (22%), в Україні надто нестабільна політична ситуація (13%), а також не влаштовують умови життя в Україні (13%).

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними Євростату, мінімальна зарплата в Україні в 9-12 разів менша, ніж у найбагатших країнах Європейського союзу.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.