Каждый оккупант с наградой - в списке военных преступников: Подоляк об отличии "освободителей"
Российских военных награждают инкогнито, закрывая их лица и скрывая фамилии. Однако, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, все "освободители" с наградами - автоматически попадают в список военных преступников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"И в это же время своих «героев» награждают исключительно инкогнито, закрывая им лица и вымарывая фамилии в трансляциях. В трансляциях! В пропагандистских постановках. Даже для своего внутреннего рынка. Чтобы никто не узнал. Никогда. Фамилии и физиономии этих "героев". Абсолютный абсурд - "герои", которые боятся, стыдятся и прячутся", - пишет Подоляк.
Как отметил Подоляк, награда является доказательным юридическим свидетельством военных преступлений оккупанта.
В то же время, как пояснил советник главы Офиса президента, в этой войне против Украины нет героев среди российских военных.
"Стесняются брать награды за кражу унитазов в Украине и за групповые сафари на мирных жителей", - добавил Подоляк.
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