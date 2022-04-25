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Каждый оккупант с наградой - в списке военных преступников: Подоляк об отличии "освободителей"

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Понедельник 25 апреля 2022 22:08
Каждый оккупант с наградой - в списке военных преступников: Подоляк об отличии "освободителей" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российских военных награждают инкогнито, закрывая их лица и скрывая фамилии. Однако, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, все "освободители" с наградами - автоматически попадают в список военных преступников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"И в это же время своих «героев» награждают исключительно инкогнито, закрывая им лица и вымарывая фамилии в трансляциях. В трансляциях! В пропагандистских постановках. Даже для своего внутреннего рынка. Чтобы никто не узнал. Никогда. Фамилии и физиономии этих "героев". Абсолютный абсурд - "герои", которые боятся, стыдятся и прячутся", - пишет Подоляк.

Как отметил Подоляк, награда является доказательным юридическим свидетельством военных преступлений оккупанта.

В то же время, как пояснил советник главы Офиса президента, в этой войне против Украины нет героев среди российских военных.

"Стесняются брать награды за кражу унитазов в Украине и за групповые сафари на мирных жителей", - добавил Подоляк.

Война России против Украины продолжается шестьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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