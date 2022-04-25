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Кожен окупант з нагородою - в списку воєнних злочинців: Подоляк про відзнаку "визволителів"

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Понеділок 25 квітня 2022 22:08
Кожен окупант з нагородою - в списку воєнних злочинців: Подоляк про відзнаку "визволителів" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російських військових нагороджують інкогніто, закриваючи їх обличчя та приховуючи прізвища. Однак, як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, усі "визволителі" з нагородами - автоматично потрапляють до списку воєнних злочинців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"І в цей же час своїх "героїв" нагороджують виключно інкогніто, закриваючи їм обличчя та виморюючи прізвища у трансляціях. У трансляціях! У пропагандистських виставах. Навіть для свого внутрішнього ринку. Щоб ніхто не впізнав. Ніколи. Прізвища та фізіономії цих "героїв". Абсолютний абсурд - "герої", які бояться, соромляться та ховаються", - пише Подоляк.

Як відзначив Подоляк, нагорода є доказовим юридичним свідченням воєнних злочинів окупанта.

Водночас, як пояснив радник голови Офісу президента, у цій війні проти України немає героїв серед російських військових.

"Соромляться брати нагороди за крадіжку унітазів в Україні та за групові сафарі на мирних жителів", - додав Подоляк.

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