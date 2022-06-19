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Каждый десятый выпущенный по Украине российский снаряд - запрещен, - NYT

Фото: россияне массово используют запрещенные снаряды для обстрелов Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские журналисты изучили около тысячи фото выпущенных по Украине боеприпасов. Каждый десятый снаряд оказался запрещенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что издание обнаружило на снимках около 2000 боеприпасов и их фрагментов. Среди них 210 запрещены международными договорами.

"Все, кроме нескольких, были кассетными боеприпасами, включая их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение десятилетий после окончания войны", - рассказывают в NYT.

Именно из-за сильной угрозы для мирных жителей такой вид снарядов был запрещен на международном уровне.

"Это проливает свет на то, как Россия рассматривает Украину. И как Россия смотрит на вероятность того, что она будет привлечена к ответственности за свои действия. Это свидетельствует о том, насколько российское правительство безнаказанно действует на многих фронтах", - отметил Пьер-Ричард Проспер, экс-посол США по вопросам военных преступлений во времена президента Джорджа Буша.

Напомним, ранее стало известно, что 16 июня ночью россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Жилые дома пострадали от кассетных снарядов.

Также мы писали, что российские войска кассетными снарядами обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области.

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