Каждый десятый украинец считает себя больным

За последний год более 80% граждан были в поликлинике или больнице
Половина украинцев 50,4% заявляют, что состояние их здоровья хорошее, еще 39,5% - удовлетворительное. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики, проведенного в октябре 2019 года.
При этом 10,1% респондентов сообщили, что состояние их здоровья плохое.
Заявили, что болели в течение последнего года, 81,7% украинцев, из них 16,5% на время болезни утратили повседневную работоспособность, а 36,0% - жизненную активность.
Кроме того, 81,2% сообщили, что за последний год обращались за медицинской помощью.
В том числе обращались:
Напомним, на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали свою жизнь несчастливой.
Напомним, Украина в 2019 году заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов.