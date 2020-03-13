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Каждый десятый украинец считает себя больным

Новости » Экономика     13.03.2020 - 17:15
Каждый десятый украинец считает себя больным
Фото: больница (РБК-Украина)

За последний год более 80% граждан были в поликлинике или больнице

Половина украинцев 50,4% заявляют, что состояние их здоровья хорошее, еще 39,5% - удовлетворительное. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики, проведенного в октябре 2019 года.

При этом 10,1% респондентов сообщили, что состояние их здоровья плохое.

Каждый десятый украинец считает себя больным

Заявили, что болели в течение последнего года, 81,7% украинцев, из них 16,5% на время болезни утратили повседневную работоспособность, а 36,0% - жизненную активность.

Кроме того, 81,2% сообщили, что за последний год обращались за медицинской помощью.

В том числе обращались:

  • в поликлинику (кроме стоматолога) - 57,9%
  • к семейному врачу в поликлинике - 74,8%
  • к стоматологу в государственном медицинском учреждении - 12,9%
  • к частному стоматологу - 9,8%
  • к скорой медицинской помощи - 2,4%
  • в платное медицинское учреждение или к частному врачу (кроме стоматолога) - 5,0%
  • к народному целителю, гомеопату, знахарю, экстрасенса и т.д. - 0,3%.

Напомним, на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали свою жизнь несчастливой.

Напомним, Украина в 2019 году заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов.

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